IFA 2022: Haier propone gli elettrodomestici smart e connessi (anche di Candy e Hoover)

Ad IFA 2022 si è parlato sinora di domotica non solo grazie a Samsung o LG, ma soprattutto grazie al leader mondiale del settore, la cinese Haier che vi ha allestito (mediante la divisione europea) uno stand di 3.700 mq per parlare delle novità dei suoi principali brand, tra cui Hoover, Haier e l’ex italiana Candy (in un paniere che, in realtà, a titolo informativo, comprenderebbe pure la divisione elettrodomestici comprata da Sanyo).

Si parte, tra i prodotti col proprio marchio, con la Washpass, una lavatrice top gamma concessa in noleggio (anche in Italia), dopo una quota iniziale e un abbonamento mensile parametrato sui lavaggi sostenuti. Il prodotto in questione è stato concepito in nuce avendo in mente connettività ed AI: nello specifico, la lavatrice sa scegliere la quantità giusta tra i 4 detersivi ideati dal partner Nuncas e le miscela a seconda dei capi da lavare o del programma settato, avviando in autonomia una segnalazione in caso di malfunzionamenti, e procedendo a far partire l’ordine quando, da monitoraggio dei consumi, s’accorge che i detergenti nelle vaschette stanno per esaurirsi.

Con la lavatrice smart I-Fresh Series 11, sarà possibile lasciare anche per 12 ore i capi d’abbigliamento nel cestello, datosi che la stessa vi spruzza dentro continuamente aria, non solo per mantenerli freschi ma anche, e nel contempo, per evitare la formazione di cattivi odori e di muffe, che potrebbero causar problemi a chi soffre di allergie.

In cucina, le lavastoviglie I-PRO SHINE SERES 6 e 7 assicurano bassi consumi, all’insegna di un’alta efficienza operativa, combinando un sistema di lavaggio a 3 cestelli con il braccio H-Spray.

All’interno della serie Cube 90 Series 9 arrivano i frigoriferi multidoor Cube Series 7 Pro e Fd 90 Series 7 Pro, contraddistinti dalla capacità di eliminare il 99.99% di batteri che si formano nell’area freezer e frigo, ottenendo anche un ghiaccio più puro di 10 volte di quello standard. Grazie all’app Hon (usata da 4.5 milioni di persone, utile anche per far dialogare tra loro i prodotti delle varie marche Haier, e per mettere a disposizione servizi offerti in tandem con i partner del brand), si possono attivare funzioni smart. Una di esse regola la temperatura interna a seconda di quella esterna mentre l’altra, geolocalizzando l’utente, regola la temperatura interna del frigo di modo che, al ritorno dalla spesa, ad accogliere gli alimenti vi sia la temperatura più indicata. Dulcis in fundo il forno, CHEF@HOME SERIES 6, è capace di riconoscere il cibo inserito, regolando da sé i parametri di cottura, che poi passa a controllare in autonomia. L’utente dovrà far poco o nulla, tipo sbirciare a che punto è la preparazione, dallo sportello touch che permette anche di guardarsi nell’attesa qualche film.

Da Candy arrivano le novità Rapidò e il frigo Fresco. Si parte con la lavastoviglie Rapidò così chiamata perché in 35 min fa un ciclo completo di asciugatura, con la funzione Snap&Wash che, scattata una foto via app Hon, permette di avere consigli pratici sul corretto caricamento del cestello. L’asciugatrice Rapidò Pro, invece, ha una funzione simile, Snap&Dry che, scattata una foto ai capi, fa avere consigli pratici sul programma da scegliere, esimendosi da una scelta arbitraria che sarebbe assai difficile visto che il prodotto “annovera la serie di cicli rapidi più completa del mercato“.

Il frigo smart Fresco ha certo funzioni intelligenti, come Inventory Assistant che evita gli sprechi avvertendo quando gli alimenti stan per finire (e non prima), ma ha anche 100 layout con cui personalizzare alla perfezione gli spazi interni. Onde ottenere dispositivi all’insegna di materiali durevoli e con una connettività “democratica” arrivano poi, sempre per la cucina, le collezioni MODERNA ed ESSENZA. Pur coloratissima in 4 tonalità pastello (non a caso premiata al Milano Design Week 2022), la mini lavatrice Aquamatic è molto compatta, ma non fa a meno di ottime performance e di tempi rapidi di esecuzione.

Anche con Hoover, il Haier ha presentato non poche novità. La scopa elettrica senza fili HF9 ha un pettinino che, celato dal rullo, evita la formazione di grovigli di capelli o di peli di animale attorno alla spazzola rotante. Ha un’autonomia di mezz’ora, che sale a 60 minuti con le varianti Home e Pet double battery provviste di una seconda batteria disponibile. La lavatrice H-WASH 700, apprezzabile per il suo uso del vapore onde rimuovere il 99.9% degli allergeni, ha un motore eco power inverter e dosa in automatico i detergenti per consentire fino a 21 cicli senza rabbocco alcuno. Può essere controllata anche con i comandi vocali, e tramite lo schermo full-touch da 5.8 pollici. L’asciugatrice H DRY 550 riesce nell’impresa difficile di preservare un’elevata igienizzazione dei capi, preservandoli al meglio, grazie alla funzione ciclo ultra-care. Passando alla cucina, la lavastoviglie H-DISH 700 PRO propone il ciclo ultra-care invece per preservare al meglio anche calici di vino e le stoviglie di plastica che di usano durante le feste. Diversamente, il frigo H-FRIDGE 700 via “total no frost Air Care” mantiene sempre freschi i cibi evitando la formazione di ghiaccio grazie a un costante flusso d’aria, mentre il forno H-OVEN 500 Steam Plus sarà apprezzabile per la sonda wireless con cui controlla di continuo le temperature e per il suo esser capace di cuocere pure a vapore.