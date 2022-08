IFA 2022: da Samsung ufficiali i nuovi elettrodomestici smart della linea Bespoke

Ascolta questo articolo

Nonostante manchi ancora qualche giorno all’inizio di IFA 2022 a Berlino, anche Samsung ha anticipato alcuni prodotti che porterà in fiera, con riferimento ai nuovi (dopo quelli di Luglio) prodotti per la domotica elegante della serie “su misura” Bespoke, destinata ad arrivare anche in Europa.

Per la pulizia dei capi d’abbigliamento, il colosso coreano ha previsto la nuova lavatrice Bespoke AI Washer che, dalla collaborazione col brand d’abbigliamento Patagonia attento all’ambiente, ha desunto la capacità di impattare di meno sui mari, posto che, dal suo scarico, vengono rilasciate il 54% di microplastiche (particelle di pochi mm trovate spesso anche nei pesci) in meno. Ancora con attenzione all’ecologia, la funzione AI Ecobubble permette di ridurre del 70% il consumo di energia, senza ridurre l’efficacia della pulizia, o aumentar i tempi dei cicli, impiegando l’acqua fredda in vece di quella calda. Anche in questo modello non mancano i sensori che, rilevato il livello di sporco, tenuto conto del carico (max 11 kg) degli indumenti inseriti, dosa in modo ottimale l’energia, l’acqua e il detersivo occorrenti.

Il nuovo forno Bespoke AI, disponibile in varie finiture e palette (come Clean Nay, Clean White e Satin Beige), opta per l’ardimentosa scelta di una porta piatta priva di maniglie, che è possibile aprire semplicemente toccando il pannello di controllo con un dito.

Come funzioni, si concede anche qualche vezzo social, essendo provvisto di una fotocamera integrata che, scattate delle foto di quel che cuoce, ne ricava piacevoli time-lapse da condividere online, per mostrare quanto sia sia stati bravi, nel mettere in pratica le ricette, con annessi parametri di cottura, scaricate via app SmartThings, col servizio SmartThings Cooking che, invece, sincronizzandosi con Samsung Health, terrà il nostro bollettino salutistico aggiornato in fatto di calorie consumate e di obiettivi calorici rispettati.

Sul piano più sostanziale, legata alla sua mission fondamentale, il nuovo forno di Samsung (in Europa da Ottobre) è in grado di cuocere i cibi col vapore, tal che rimangano croccanti fuori e idratati all’interno, risultando al contempo più buoni e sani: per essere certi che il pasto giunga sul piatto sempre cotto a puntino, usando la succitata fotocamera, la funzione AI Pro Cooking riconoscerà e monitorerà il cibo, adeguando di conseguenza i parametri di cottura. Con la funzione “Dual Cook Steam” (che opera in tandem con la Easy Steam), sarà invece possibile isolare idealmente i piani della camera di cottura, in modo da poter cuocere due pietanze in simultanea, ciascuna con i suoi parametri, riducendo tempi di cottura e consumi d’energia, laddove una funzione dedicata al comfort, a piatto pronto, si occuperà alla fine di pulire la camera di cottura con un ecologico getto di vapore.

Sarà “elegante e senza tempo” la sotto-serie di elettrodomestici Bespoke Infinite Line, contraddistinta dalla realizzazione in alluminio (facile a pulirsi ed esente da graffi) che abbraccia il Greige come finitura metallica lucida sposata a una cornice “ledge color oro rame“ : a farne parte, entro fine anno, sarà innanzitutto il nuovo 1 Door Refrigerator, illuminato uniformemente dalla tecnologia Tunnel Lighting, con sportello privo di maniglia, che si apre semplicemente toccandolo, e l’acqua che si versa automaticamente non appena si colloca la caraffa sotto l’ugello (operante in tandem con un infusore, nel caso si voglia una qualche tisana fredda).

L’interno del nuovo frigo, beneficiata per telaio e ripiani da un’illuminazione a tunnel che permette di vedere quale cibo sia stipato in ogni angolo, adotterà la funzione Flex Pantry che, attribuendo ad ogni alimento la sua temperatura di conversazione ideale, manterrà i cibi e gli avanzi sempre freschi e idealmente privi di contaminazioni. Grazie alla funzione Black Metal Cooling, anche aprendo il frigo di frequente, si eviteranno dispersioni di calore, trattenendo il freddo, sì che gli alimenti siano sempre sottoposti alla temperatura interna ottimale.