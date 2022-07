Samsung arricchisce la gamma Bespoke AI di una nuova lavatrice e asciugatrice smart

Ascolta questo articolo

Samsung ha una gamma così ampia di prodotti, anche in ambito domotico, da pervadere quasi ogni ambito del vivere quotidiano: nelle scorse ore, il colosso hi-tech di Seoul ha annunciato globalmente – via pressroom – una nuova coppia di elettrodomestici smart di alto profilo, non a caso inseriti nella linea premium Bespoke AI, dedicati alla “pulizia ottimale e senza sforzo” del bucato.

La nuova lavatrice Bespoke AI Washer, parte della coppia Samsung Bespoke AI Laundry assieme all’abbinata asciugatrice, con la funzione “AI OptiWash” evita che ci si debba cimentare in congetture su quale siano il ciclo di lavaggio più adatto e il tempo di risciacquo giusto posto che, grazie all’intelligenza artificiale, tiene conto del tipo di tessuto, del peso del carico di indumenti, del livello di sporco, per regolare automaticamente la distribuzione di detersivo e ammorbidente (con l’apposito vano che basta per un mese di lavaggi).

“AI Ecobubble“, invece, si occupa di trasformare il detersivo in pratiche bolle che attraversano facilmente i tessuti, con la conseguenza che si ottiene lo stesso livello di pulizia della modalità normale ma, in più, migliora del 24% la rimozione dello sporco, la cura del tessuto sale del 45,5%, e il consumo di energia scende al massimo sino del 70%.

L’asciugatrice Bespoke AI Dryer adotta la pompa di calore e il compressore a inverter digitale: nel dettaglio, si tratta di un’asciugatrice che si è meritata la certificazione di efficienza energetica A+++ grazie a vari escamotage, partendo ad esempio dalla funzione “AI Optimal Dry” che, rilevato il grado di umidità dei tessuti lavati, ottimizza il ciclo regolandone di conseguenza la temperatura, in modo da non sprecar energia e non arrecare danno ai tessuti. Da notare, inoltre, che il prodotto in questione è anche capace di ridurre la sua impronta di carbonio e i suoi complessivi costi di esercizio, usando l’aria calda riciclata.

Ambedue i nuovi dispositivi Bespoke AI, da Samsung predisposti con una capacità di 150 litri, capaci diportare a termine il lavaggio e l’asciugatura di un carico di bucato in meno di 60 minuti via “Ciclo Super Speed“, dispongono di piedini che permettono di sollevarli di oltre 30 cm: volendo, si può trarre ulteriore comodità dall’impilarli l’un sull’altro.

A quel punto, sarà possibile sfruttare, sulla lavatrice, il pannello MultiControl per gestire anche l’asciugatrice. Sempre ad accomunare la nuova coppia di lavatrice e asciugatrice Samsung Bespoke AI concorre il fatto che ambedue rientrino nell’ecosistema proprietario per la domotica SmartThings, con la conseguenza che sarà possibile programmare i cicli di lavaggio e asciugatura, automatizzare l’ordine di nuovo detersivo, ottenere il consiglio sul miglior ciclo di lavasciugatura grazie all’analisi del materiale dei capi, della stagione in corso e dei modelli di utilizzo (“Clothing Care“), tener sotto controllo il proprio consumo energetico con annessi consigli sui “modi per essere più efficienti” (“SmartThings Energy“).