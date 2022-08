IFA 2022: LG anticipa tutti con lo stiloso purificatore PuriCare Aero Furniture

Ascolta questo articolo

A poco più di una settimana dall’inizio di IFA 2022 in quel d Berlino, l’incontinenza comunicazionale delle grande aziende hi-tech inizia a manifestarsi, con la sudcoreana LG Electronics che, nelle scorse ore, ha anticipato un prodotto per la smart home, rappresentato dal purificatore d’aria PuriCare Aero Furniture, concepito nelle nuance cromatiche Crème Rose, Crème Grey, e Crème Yellow.

Destinato ad arrivare in commercio anche con “materiali sostenibili di nuova generazione” e in edizioni limitate curate da vari artisti (es. il popolare pittore sudcoreano Kim Sun-woo), il nuovo PuriCare Aero Furniture rientra nella Collezione Objet che ha fatto il suo esordio sul mercato nel Maggio 2021, con un frigorifero e un congelatore, caratterizzata da una domotica elegante e molto personalizzabile, anche nel lato estetico.

Strutturalmente, il purificatore PuriCare Aero Furniture, inserito in un “packaging realizzato con materiali riutilizzabili“, realizzato con plastica di riciclo (es. da vecchi elettrodomestici), ha un tettuccio ampio, di forma circolare (round) o allungata (track), sul quale poggiare vari oggetti, ma non solo visto che, supportando lo standard Wireless Qi, può caricare senza fili vari auricolari e smartphone (es. l’iPhone a 7.5W e i Galaxy a 9/10W). Al di sotto, la struttura tubolare propone alcuni LED incaricati di mostrare informazioni di base, come la situazione dell’aggiornamento (nel caso sia in corso via companion app un update), il livello di qualità dell’aria, la connettività Wi-Fi, e l’intensità del flusso dell’aria.

Non mancano, poi, diversi comandi con i quali accendere e spegnere il purificatore, regolare l’illuminazione mood lighting (giocando tra 8 colori, anche dall’app mobile LG ThinQ), o gestire i flussi dell’aria.

Internamente, il PuriCare Aero Furniture impiega una tecnologia sterilizzante a base di raggi UVnano, un po’ come fatto sugli auricolari LG TONE Free, in questo caso per ridurre del 91% i virus nell’aria, del 94% i batteri nell’aria (del 99.99% nel caso di quelli che potrebbero proliferare sulle lamelle della ventola). Nel migliorare, infine, la qualità dell’aria, interviene il filtro multi-strato del prodotto, che combina il filtro LG Ultra-fine contro le particelle ultrasottili, quello Dust Collector Filter per raccogliere la polvere, e quello Deodorization Filter contro gli odori (ideale, quindi, per la cucina).