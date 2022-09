IFA 2022: Asus porta diverse novità inedite. Ecco le più interessanti

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento tenuto in occasione di IFA 2022, il brand taiwanese Asus ha presentato diversi prodotti, per tutte le categorie, dal gaming (RoG) all’ambito consumer, senza dimenticare l’ambito professionale, molti dei quali invero già noti e ora proposti all’attenzione europea (es. l’ASUS ZenBook 17 Fold OLED in arrivo entro fine anno a 3.299 euro), e altri per fortuna davvero all’esordio in quel di Berlino.

Partendo da uno dei prodotti nuovi più interessanti, scende in campo la workstation mobile ExpertBook B6 Flip che, in quanto certificata ISV, può essere tranquillamente usato con programmi professionali come MicroStation, 3ds Max, Solidworks, AutoCAD, Autodesk Revit, dimostrandosi come uno dei migliori terminali per i designer di dispositivi, gli ingegneri e gli architetti. Il nuovo portatile (383 x 272 x 27,2 mm per 2,7 kg) animato da Windows 11 (Pro o Home), spalancato attraverso la cerniera ErgoLift 360 che lo trasforma anche in un 2-in-1, mostra un display LCD IPS sensibile al tocco, con una diagonale di 16 pollici risoluta a 2.560 x 1.600 pixel (WQXGA) secondo un rapporto d’aspetto a 16:10, capace di una luminosità da 500 a 1000 nits di picco, teso a restituire il 100% sulla scala colore DCI-P3, equipaggiato con supporto alla stilo proprietaria ASUS Pen SA201H.

La webcam, Full HD, ha gli IR per l’autenticazione di Hello, ed è accompagnata da un array di due microfoni con cancellazione AI del rumore, cui si affianca il contributo di 4 speaker calibrati Harman con audio Dolby.

Per i processori, il notebook ExpertBook B6 Flip propone la CPU 16 core (da 2.1 a 4.8 in Boost) i7-12850HX o l’i9-12950HX, un SoC da 16 core (da 2,3 GHz a 5 GHz di boost), con GPU integrata UHD Graphics e grafica dedicata Nvidia Quadro A2000: la dissipazione del calore, silenziosa (40 decibel in standard mode) assicura un volume d’aria maggiorato del 17% in modo che sia possibile tenere più a lungo le prestazioni top. La RAM (di tipo DDR5 a 4.800 MHz), che può arrivare a 128 GB massimi, prevede, via 4 slot, le opzioni da 8, 16 o 32 GB: lo storage SSD, che può arrivare a 4 TB mediante due SSD M.2, contempla invece le pezzature di Performance SSD M.2 con interfaccia PCIe 4.0 da 512 GB, 1 o 2 TB.

Messo in sicurezza da uno scanner per le impronte digitali, l’ExpertBook B6 Flip assicura le connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, e fornisce diverse porte, tra cui due Thunderbolt 4, altrettante USB 3.2 Gen 2, uno slot di sicurezza Kensington, una HDMI 2.0b, un lettore di smart card, una mini Display Porta, una RJ-45, e un combo jack da 3,5 mm. Sul piano dell’autonomia, le 4 celle della batteria da 90 Wh possono essere caricate rapidamente a 240 watt.

Tra i display, dopo l’accenno al Computex di Taipei, a IFA 2022 è emerso qualche dettaglio in più a proposito del monitor OLED PA27DCE. Quest’ultimo si sostanzia in un luminoso (350 nits di picco) pannello OLED da 26.9 pollici risoluto a 3.840×2.160 pixel, quindi in 4K, con un’attenzione al colore per i professionisti della grafica, che certo apprezzeranno la profondità colore a 10-bit reali, e le coperture molto alte sui color gamut sRGB (100%), DCI-P3 (99%), e Adobe RGB(99%). Un vantaggio al prodotto in questione è assicurato dalla calibrazione ASUS ProArt che, oltre ad assicurarsi che i colori sian sempre resi in modo preciso per gli addetti del settore, salva sul monitor a livello hardware i profili di colore personalizzati.

Non meno interessante, ma nel ramo degli smartwatch, è l’esordiente Asus VivoWatch 5 Aero. Secondo l’azienda si tratta del primo orologio intelligente al mondo con sensori touch dedicati al monitoraggio della salute. Nel modello specifico, sono in effetti messi a regime i sensori per l’ECG e per il PPG che assicurano varie informazioni sulla salute, come la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, il transito del polso, e il monitoraggio completo del sonno (rendicontandone le fasi, ma anche SpO2, modalità di respirazione, frequenza cardiaca). Sul piano sportiveggiante, è grazie al contributo di GPS e G-Sensor che si ottengono precisi tracciamenti sulle 9 modalità sportive attenzionate, fra cui nuoto, ciclismo, jogging, tapis roulant, yoga e ballo. Tutti i dati raccolti, come già avvenuto con il VivoWatch BP, vengono poi dati in pasto all’app ASUS HealthAI, da cui trarre “consigli personalizzati per la gestione della pressione sanguigna, come gli obiettivi giornalieri di sonno e di sonno” ma anche indicazioni sul come raggiungere, con correttivi sul proprio stile di vita, i propri obiettivi. Ovviamente, sono da mettere in conto le classiche funzioni smartiveggianti, tra cui la ricezione delle notifiche, per chiamate, messaggi e app, e la gestione della fotocamera dello smartphone associato.

Per i gamers, arriva invece il mouse ROG Strix Impact III, che azzera la latenza dei click con un “sistema meccanico di tensione dei pulsanti” ed è in grado di assicurare una perfetta calzata al di là dello stile individuale di impugnatura e click sempre precisi, grazie al design bilanciato assicurato al profilo dei pulsanti di sinistra e destra, il tutto in un prodotto estremamente leggero, con soli 59 grammi di peso.