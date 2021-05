Hublot Big Bang E UEFA Euro 2020: ufficiale lo smartwatch lussuoso per gli europei di calcio

Il marchio svizzero Hublot, specializzato in orologi di lusso, non è nuovo nel varare smartphone associati a competizioni UEFA, come espresso con il modello dedicato ai mondiali russi di calcio del 2018, o con quello focalizzato sulla Premier Legague. In occasione degli Europei 2020 di calcio, rimandati per Covid e in svolgimento tra un mese, dalla stessa azienda è arrivato anche un lussuoso orologio intelligente ad hoc, battezzato molto eloquentemente Hublot Big Bang E UEFA Euro 2020, in favore dei 1.000 “fortunati” utenti che riusciranno ad accaparrarselo.

Di base, l’Hublot Big Bang E UEFA Euro 2020 ha uno chassis da 42 mm in ceramica nera sabbiata, impermeabile sino a 30 metri o 3 atmosfere, con un vetro zaffiro a protezione del display AMOLED, con trattamento anti-riflesso, da 30,8 mm (1.2”), risoluto a 390 x 390 pixel (327 PPI), attorniato da una ghiera con le bandiere dei 12 team partecipanti a far da segnatempo: di lato è presente una coroncina rotante e premibile, per interagire con l’interfaccia. Il cinturino base è in silicone color nero ma, volendo intervenire sulla personalizzazione andando oltre le watchface delle squadre, si possono acquistare a parte (625 euro) dei cinturini in pelle (anche di alligatore) con sovrimpresso la bandiera della propria nazionale del cuore.

In termini di sensoristica, nell’Hublot Big Bang E UEFA Euro 2020 si trovano quello per la luminosità, il giroscopio, un motorino vibrazionale, un accelerometro, ma non il cardiofrequenzimetro: nonostante si sia nell’epoca del processore Wear4100, il sistema operativo Wear OS si trova qui a dover dialogare con l’ormai obsoleto (2018) chip quadcore (1.1 GHz) Snapdragon Wear 3100, nella fattispecie coadiuvato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage. Anche le connettività, concretizzate nell’NFC, nel Bluetooth 4.2 e nel Wi-Fi n, risultano nella media, e non troppo aggiornate. La batteria dimensionata a 300 mAh, e caricabile in poco più di un paio d’ore, offre una giornata d’autonomia, anche avvalendosi delle funzioni esclusive di tal wearable.

Tra queste ultime, gli appassionati potranno contare su una micro-app per seguire l’evento, venendo informati sulle formazioni dei match, sulla disposizione in campo dei giocatori, sui gol e le ammonizioni, sui cambi dei giocatori, i goal fatti e la conseguente classifica dei marcatori mentre un eventuale arbitro della competizione potrà usare Hublot Big Bang E UEFA Euro 2020 per seguire il minutaggio di un tempo, aggiungervi il recupero, beneficiando anche di un collegamento con il Var e la Goal Technology.

Secondo quanto comunicato dall’azienda Hublot, lo smartwatch in edizione limitata Big Bang E UEFA Euro 2020 è prezzato a 5.700 euro, con i primi 200 acquirenti che saranno omaggiati d’un non-fungible token, NFT, relativo ad uno degli episodi del programma “Hublot Fusion Podcast” previsto con personalità della manifattura, dello sport, dell’arte.