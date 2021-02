Hublot Big Bang e Premier League: lo smartwatch di lusso per gli amanti del calcio inglese

Hublot, marchio di precisione svizzero della scuderia Luis Vuitton, non è proprio a digiuno di partnership sportive, visto che fornirà i cronografi ufficiali per i prossimi (rimandati) europei, e posto che, dall’inizio della stagione, fa lo stesso anche con gli arbitri della Premier League inglese. Proprio agli amanti del campionato di Sua Maestà, è rivolto, in edizione limitata, il nuovo smartwatch “Hublot Big Bang e Premier League”.

Il nuovo orologio smart Hublot Big Bang e Premier League presenta una cassa in leggero titanio lucido, sottoposto a un processo di satinatura e spazzolatura, da 42 mm di diametro: il cinturino, viola come pure il quadrante, è facilmente sostituibile grazie al meccanismo proprietario One Click ed è dotato di una fibbia in ceramica nera cui il processo di micropallinatura conferisce un feel quasi metallico.

Estetica a parte, lo smartwatch Big Bang e Premier League di Hublot presenta in alto un display circolare da 1.21 pollici, risoluto a 390 x 390 pixel, posto a scudo dell’hardware, non proprio premium: il processore, infatti, è il penultimo modello previsto da Qualcomm per i wearable, lo Snapdragon 3100, supportato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage. La batteria, dimensionata a 300 mAh, viene accreditata come bastevole per garantire almeno una giornata d’autonomia: sul lato software, interviene in qualità di sistema operativo Wear OS di Google, con supporto al Play Store.

Di base, lo smartwatch Hublot Big Bang e Premier League non manca di alcune app preinstallate, dedicate agli amanti del calcio, agli arbitri, ai calciatori, ed a chi opera dietro le quinte nei match di Premier League: l’app Hublot Loves Football Premier League avvisa, con notifiche animate, dell’inizio di una partita, dei goal, delle ammonizioni, delle azioni salienti di una partita, dei tempi di recupero, etc. In più, lo sportwatch, impiegabile anche nel fare attività fisica a fronte della sua impermeabilità sino a 30 metri, all’inizio di un match entra in modalità partita, palesando le formazioni in campo e, in tempo reale, le decisioni del VAR: con un semplice tap dello schermo, invece, consente di passare da una partita all’altra, in caso di match simultanei.

Come anticipato, è disponibile in edizione limitata, solo 200 esemplari, al prezzo di 4.300 sterline, pari a circa 4.922 euro: l’azienda prevede anche di realizzare un modello specifico per gli arbitri, più leggero come struttura e cinturino, con funzioni supplementari specifiche per il target, come il supporto alla goal line technology.