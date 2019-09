Huawei VR Glass: ecco il nuovo ed elegante visore smart per VR e multimedia

Dopo le registrazioni avvenute in estate presso diversi uffici internazionali di tutela della proprietà intellettuale (tra cui l’europeo EUIPO), ed a pochi giorni dalla presentazione dei top gamma telefonici Mate 30 e Mate 30 Pro, Huawei ha ufficializzato un nuovo visore smart, l’Huawei VR Glass, confermando la propria presenza in un settore nel quale, in sordina, ha esordito tre anni fa.

Huawei VR Glass ha una forma diversa dalla media dei visori VR, dalla quale diverge anche per le dimensioni particolarmente compatte (26.6 cm di spessore, per 166 grammi di peso, risultando del 30% più leggero del Facebook Oculus Quest) del suo chassis, in metallo nero reso lucido a specchio dall’applicazione di una nano texture.

Ciò nonostante, Huawei VR Glass, capace di adattarsi bene al capo di una persona, potendo anche disporre di un cavo elastico anti-scivolamento, ingloba specifiche e funzionalità da classico visore VR: le lenti si prestano a supportare anche le persone miopi, potendo essere ciascuna regolata – in maniera indipendente quanto a diottrie – da 0 a 700°, mentre i corrispondenti display LCD Fast offrono una risoluzione da 3.200 x 1.600 pixel, quindi 2K, con un’impressionante densità d’immagine, pari a 1.058 PPI. A livello audio, invece, all’altezza delle cuffie, completando il coinvolgimento multisensoriale dell’utente, sono presenti degli speaker provvisti di amplificatori smart.

Indossati gli Huawei VR Glass, sarà possibile – come si fosse in un cinema IMAX – godere di oltre 30 mila ore di contenuti, tra cui film e serie TV tratte da molteplici piattaforme (per ora limitate alla realtà cinese, come Youk e iQiyi), senza dimenticare la comunque possibile facoltà di connettersi a computer e smartphone, sia per acquisire altri contenuti, che per le consuete esperienze VR.

Al momento, è prevista la commercializzazione degli eleganti Huawei VR Glass solo nel mercato interno del costruttore, con la disponibilità effettiva fissata probabilmente per Dicembre, al prezzo di circa 384 euro (o 2.999 yuan).