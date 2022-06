Huawei: ufficiale in Europa il MateBook D 14 2022

Ascolta questo articolo

A margine dell’evento berlinese col quale ha portato in Europe gli esordienti auricolari FreeBuds Pro 2 , il marchio cinese Huawei ha confermato l’arrivo sul Vecchio Continente, Italia compresa, di molti altri prodotti, tra cui anche alcuni notebook. In quest’ultimo segmento, il costruttore ha rivelato anche un intrigante aggiornamento per il suo piccolo ma vendutissimo laptop Huawei MateBook D 14, ora in edizione 2022.

Il nuovo MateBook D 14 2022 ha un telaio minimal, con misure da 322.5 x 214.8 x 15.9 mm: il peso è sempre di 1.38 kg, sia nella finitura grigia che in quella argentata. Sul piano visuale, il laptop svela un display LCD da 14 pollici, risoluto in FullHD a 1080p, con uno screen-to-body dell’84%, secondo un aspect ratio a 16:9, con una luminosità di 300 nits massimi e un rapporto di contrasto pari a 1.000:1. Collegato allo stesso via cerniera, il corpo macchina comprende ai lati varie porte, tra cui jack da 3.5 mm, HDMI per collegare uno schermo esterno, USB Type-C, e USB Type-A (di queste, però, non tutte sono 3.2, visto che una risponde allo standard 2.0 con conseguente lentezza nel trasferimento dei dati/file).

In termini di configurazioni elaborative, Huawei ha previsto due assetti alternativi: si parte con quello che prevede ai timoni di comando il processore a 12 core e 16 threads della 12a generazione Intel, i5-1240P, con litografia a 10 nanometri, clock frequency da 1.2 a 4.4 GHz, e iGPU Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs, che usa 8 GB di RAM e 512 GB di storage SSD.

Desiderando di più, si può richiedere l’iterazione guidata dal processore, sempre della 12a gen Intel, i7 1260P, con 12 core e 16 threads, da 1.5 – 4.7 GHz di clock rate e con iGPU Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs: in questo caso, la RAM è da 16 GB, ma lo storage SSD si ferma a 512 GB. Dal “fratello” MateBook 14 2022 arriva la batteria, anche qui da 56 Wh, caricabile tramite un ora compattato alimentatore Type-C da 65W. Completano le specifiche comunicate la notevole presenza della connettività recente e senza fili Wi-Fi ax/6.

Sul piano del listino, i prezzi del MateBook D 2022 di Huawei, previsti per quando il device arriverà in commercio in quel di Agosto, sono di 849 euro per il modello con processore i5, e di 1.099 per quello col chip i7.