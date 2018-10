Huawei Band 3 Pro e Band 3e: economiche smartband per sportivi e amanti della corsa

Nel corso del ricchissimo evento londinese che ha avuto per protagonisti i nuovi top gamma Huawei, calibrati anche in edizione gaming ed extralusso, il colosso cinese si è dedicato anche al mondo della tecnologia indossabile. Nello specifico, annunciando – oltre al già trapelato Huawei Watch GT – anche le nuove e inedite smartband Huawei Band 3 Pro e Band 3e.

La prima smartband, ovvero la Huawei Band 3 Pro ha una struttura a braccialetto con un telaio immune alle immersioni sino a 5 atmosfere e 50 metri massimi, ottima qualora si volessero monitorare anche attività sportive come il nuoto.

Al suo interno, sono presenti un sensore per il battito cardiaco ed uno per il monitoraggio del sonno, resi più precisi dai rispettivi algoritmi TruSeen 3.0 e TrueSleep 2.0, già visti a bordo dello smartwatch, ed un localizzatore GPS integrato. I dati, oltre che esportabili su smartphone, sono anche visualizzabili in sintesi sul display, formato da una striscia AMOLED a colori, da 0.95 pollici con risoluzione da 120 x 240 pixel. Il prezzo della Huawei Band 3 Pro è di 99 euro ma, sino al 24 Ottobre, sarà regalata a coloro che compreranno uno Huawei Mate 20 Lite.

Con un migliore rapporto tra qualità-prezzo si presente, poi, la Huawei Band 3e (13.6 grammi), listata a 24.99 euro, ma ancora senza una data precisa di lancio. In questo caso, pur conservando l’impermeabilità fino a 50 metri in immersione, il wearable è dotato di un display da 0.5 pollici sempre OLED ma a matrice passiva (POLED) monocromatico sul quale visualizzare le notifiche dello smartphone (è comunque presente la modalità non disturbare “DND mode”) ed i dati raccolti da vari sensori tra cui accelerometro esa-assiale, giroscopio, tracking del sonno, potendo – poi – ottenere, di rimando, dei consigli su come migliorare le prestazioni, o semplicemente le posture.

Variabile, infine, l’autonomia assicurata dalla batteria (77 mAh): la Huawei Band 3e dichiara 14 giorni di operatività che, però, scemano rapidamente verso le 40 ore nel caso (“Shoes mode”) ci si avvalga continuativamente di tutta la sensoristica necessaria per tracciare la corsa (può essere agganciato ai lacci delle scarpe).