Huawei AI Speaker 2: ufficiale il nuovo smart speaker, ora anche con batteria

Nel corso dell’evento che ha portato alla presentazione della serie Nova 7, il brand cinese Huawei ha sfoderato una nutrita schiera di novità anche in ambito domotico, con il disvelamento del nuovo smart speaker Huawei AI Speaker 2, in versione standard e autoalimentato.

Degno erede dello Huawei Sound X, di cui riprende gran parte del design per il proprio chassis (156 mm x 110 mm), lo Huawei AI Speaker 2 dispone di 4 pulsanti touch sensibili a ricevere i comandi per alzare/abbassare il volume, tacitare l’ascolto, abilitare varie funzioni, oltre a un LED anellare sul tettuccio, adoperato per fornire varie indicazioni.

Protetto dal telaio, disponibile nelle nuance Nebula White e Space Black, è presente un processore quadcore (1.5 GHz), un modulo NFC ed il Bluetooth 4.2 per collegarsi ad una fonte audio, ed il modem per il Wi-Fi monobanda (a 2.4 GHz) per agganciarsi alla Rete. L’altoparlante interno, da 2.25 pollici, in magnete al neodimio, sprigiona una potenza di 10W, migliorato nella resa sia da due unità adibite ai bassi, che dalla tecnologia Huawei Sound sviluppata in partnership con Dynaudio: il risultato è un sistema a 1.2 suscettibile di supportare anche i 5.1 canali.

Grazie ai 4 microfoni, in grado di coprire 360° in orizzontale e la metà in verticale, Huawei AI Speaker riceve i comandi vocali anche a 5 metri di distanza, rivelandosi utile per gestire la domotica (previa app Huawei AI Life e nell’ambito dell’ecosistema IoT HiLink), e mette l’assistente vocale Xiaoyi in condizione di raccontare storie, elencare ricette, cantare, ricordare gli appuntamenti, etc.

La versione collegata all’alimentazione pesa 580 grammi, 70 grammi in meno di quella con batteria (3.900 mAh, caricabile a 24W) che, però, mette in campo la possibilità di essere utilizzata ovunque per 5 ore a volume medio (o di rimanere per 10 ore in stand-by). In pre-ordine dal 19 Maggio, Huawei AI Speaker 2 sarà effettivamente disponibile dal successivo 1° giugno, con la variante autonoma prezzata a circa 52 euro (ovvero a 399 yuan) e quella alimentata listata a pressappoco 39 euro (299 yuan).