HP OMEN X 2S: in arrivo il gaming notebook con due display

In linea di massima, tutti i portatili per il gaming tendono a somigliarsi: linee aggressive, spigolose, telaio spesso al limite del desktop replacement, LED a gogò, e tanta potenza bruta. Le eccezioni, in genere, sono poche e, per lo più, si limitano ad uno stile più sobrio e minimale. Hewlett Packard, però, nel presentare alcuni nuovi portatili per il gaming si è spinta oltre, grazie alla presenza – tra questi – dell’inconsueto OMEN X 2S.

HP OMEN X 2S, infatti, è il primo gaming notebook con doppio display, in modo che – nel mentre giocano – gli utenti possano mettere da parte lo smartphone, ascoltando comunque della musica, chattando con i propri amici su Twitch, consultando delle guide/tutorial su Edge, o visualizzando, se del caso, un particolare del gioco (es. la mappa, o una zona poco inquadrata) sempre im primo piano, in alternativa al comune uso quale tastierino numerico per le attività produttive: rispetto alla soluzione dell’Asus ZenBook Pro visto ad IFA 2018, in cui era il touchpad a fungere da monitor secondario, in questo caso è stato allestito un vero e proprio display secondario a parte, da 6 pollici con risoluzione FullHD, posto sopra la tastiera retroilluminata RGB con il touchpad che, proprio come nel rivale Asus Zephyrus S, è posto a destra.

Il display principale, da 15 pollici con supporto della feature G-Sync di Nvidia, può essere preferito in forma di FullHD (con 144 Hz o 240 Hz di refresh rate) o di DisplayHDR 400 base (con il refresh rate calato a 60 Hz): in ottica multimediale fa sentire la propria presenza anche l’impianto audio ottimizzato Bang & Olufsen con sonorità immersive di tipo DTS X.

Il peso (2.34 kg) e lo spessore (20 mm) del telaio appaiono discretamente contenuti, nonostante questo setting particolare, ed un hardware computazionale di ultimo grido: con l’opzionale tecnologia di caching Intel Optane a disposizione, ed una dissipazione del calore basata su un sistema a metallo liquido (in luogo della consueta pasta termoconduttiva), i processori possono arrivare sino agli Intel Core i9 di 9° generazione, mentre le schede grafiche arrivano a comprendere le GeForce RTX 2080 di Nvidia con memoria dedicata ed architettura Max-Q Design: la RAM (DDR4) si spinge ad un massimo di 32 GB, e lo storage SSD (PCIe) sino a 2 TB.

Decisamente completo, infine, il set di espandibilità dell’HP OMEN X 2S, con due porte USB 3.1 Type-C, una Type-C con Thunderbolt, una HDMI 2.0 con input video/audio, un combo jack da 3.5 mm, ed una Gigabit Ethernet Lan (Wi-Fi 6, comunque, presente). Trattandosi di un prodotto nient’affatto sperimentale, ma già fatto e finito, l’HP OMEN X 2S è praticamente pronto per l’acquisto, stante la messa a disposizione dello stesso per Giugno, con listini che partono, per gli USA, da 2.099 dollari.