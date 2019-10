HP con ChromeOS: in arrivo due Chromebook e un Chromebox per le aziende

In attesa di mettere in cantiere una profonda riorganizzazione aziendale volta a conferirle una struttura più agile e flessibile, l’americana HP, leader nel settore informatico, ha presentato – dopo i modelli rivolti all’utenza consumer – una nuova coppia di portatili Chromebook, questa volta indirizzati al target aziendale, in diretta concorrenza con i DELL Latitude di fine Agosto, ed un promettente Chromebox.

I nuovi modelli di notebook Chome OS based, compatibili (dietro abbonamento) col programma Chrome Enterprise (nel caso l’amministratore IT aziendale si trovi a gestire ampie flotte di terminali), sono rappresentati dal Chromebook Enterprise x360 14E G1 e dal HP Chromebook Enterprise 14A G5.

Nel caso dell’x360 14E G1, si tratta di un portatile con un telaio (32.5 x 22.6 x 1.5 cm, per 1.67 kg) in alluminio al cui interno, necessitando di molta potenza, è possibile inserire processori di ottava generazione, Intel i5 o i7 o, diversamente, accontentarsi dei comunque performanti Pentium Gold (4415 o 4416U): la RAM tocca quota 16 GB, mentre lo storage può arrivare fino a 64 GB (32 GB minimi, comunque espandibili via slot per microSD). Intorno al telaio di questo convertibile (con cerniera a 360°), presente il combo jack per microfono e cuffie, non mancano ben 3 porte USB, di cui due Type-C mentre, in tema d’autonomia, sarà possibile beneficiare di 13 ore di operatività, visualizzando i contenuti su un touchscreen FullHD da 14 pollici, non eccessivamente (250 nits) luminoso.

Sempre a fine Ottobre, dovrebbe arrivare sul mercato anche il corazzato 14A G5 che, stante la certificazione militare MIL-STD 810, risulta un po’ più corposo (33.7 x 22.6 x 1.7 cm), ma non più pesante (1.58 kg), del compagno di esordio. All’interno del suo telaio impermeabile (IP41), 8 GB di RAM e massimo 64 GB di archiviazione (oltre al cloud googleiano) operano in appoggio di processori AMD (A4-9120C o A6-9120C). Praticamente uguale il set di porte laterali, il modello in questione permette di scegliere tra un più luminoso pannello FullHD da 14 pollici o, con la stessa diagonale, un più modesto (e poco luminoso, 220 nits) HD.

Adatto ad una piccola sala riunioni, o a un call center, infine, sarà – a partire da Novembre – il venturo HP Chromebox Enterprise G2, un miniPC con ChromeOS capace di supportare in contemporanea due schermi 4K, ben coadiuvato lato hardware da processori, a scelta, tra la settima e l’ottava generazione Intel, messi in tandem con financo 16 GB di RAM.