Ufficiali i primi portatili Latitude con Chrome OS, frutto della collaborazione DELL/Google

Nel corso della kermesse VMworld 2019, in corso al famoso Moscone Center di San Francisco, in California, DELL e Google hanno annunciato il frutto di un’inedita collaborazione, che ha portato alla realizzazione dei primi portatili business della serie Latitude, nella fattispecie i Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise e Latitude 5400 Chromebook Enterprise, ad essere animati da Chrome OS.

Stilisticamente, i nuovi arrivati conservano il design minimalista black della gamma, con qualche variazione sul tema, rappresentata dal logo di Chrome OS sul poggiapolsi sinistro, e dal simbolo Windows sulla tastiera sostituito dalla scorciatoia “Language”. Dettagli a parte, si tratta di due laptop professionali con display FullHD (1920 x 1080 pixel) da 13.3 (ruotabile anche di 360° per le 4 posizioni canoniche da notebook, tablet, tenda, stand) e 14 pollici, nel cui interno, resistentissimo tanto da superare 17 test di resistenza di livello militare (MIL-STD), operano processori Intel di 8° generazione, a scelta tra un basico Intel Celeron 4305U, un intermedio i5-8365U, ed un verticistico i7-8665U, abbinati a RAM (DDR4) che possono arrivare anche a 32 GB, ed a storage ultraveloci di qualità premium (quindi non eMMC), in forma di SSD (con interfaccia PCIe NVMe) financo da 1 TB.

Sempre tra le componenti dei Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise e Latitude 5400 Chromebook Enterprise, l’utente potrà ritagliarsi l’autonomia desiderata, optando per batterie a ricarica rapida (Express Charge) da 42 o 60 Whr, mentre le connettività saranno affidate a un modem per il Wi-Fi ac/Bluetooth 5.0 (sempre che non si richieda anche l’opzione per il 4G/LTE da 450 Mbps massimi).

Il modello più piccolo esibisce ai lati due porte USB 3.1, una Type-C, un jack da 3.5 mm, uno slot per microSD, ed una porta HDMI, laddove quello più grande (il cui monitor può scendere anche alla risoluzione da 1366 x 768 pixel ed essere opzionato col touch) consente anche la connettività cablata (in virtù dell’ingresso RJ-45), ed aggiunge un’ulteriore USB 3.1.

Il software, infine, è – come già accennato – Chrome OS con l’implementazione della consolle Chrome Enterprise che permetterà agli amministratori di sistema di gestire e configurare da remoto flotte di terminali (proteggendole proattivamente), mettendo loro a disposizione VPN, documenti via cloud, e strumenti professionali specifici.

Seppur appena annunciati, dei nuovi ma già disponibili DELL Latitude 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise e Latitude 5400 Chromebook Enterprise sono già noti i prezzi ufficiali, con il primo esemplare che parte, per la versione base, da 819 dollari, ed il modello da 14” che principia da 699 dollari, sempre in assetto entry level.