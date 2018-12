Honor YoYo: arriva lo speaker smart per le chiamate wireless con AI proprietaria

Nello stesso evento nel quale ha presentato il suo nuovo top gamma, l’Honor View 20 (o Honor V20), la succursale low cost di Huawei ha annunciato anche il suo ingresso nel mondo della domotica, col suo primo speaker wireless intelligente, l’Honor YoYo, che – diversamente dall’AI Cube della casa madre Huawei (animato da Alexa), opta per un’intelligenza artificiale proprietaria (la stessa dell’Honor Magic 2).

Stilisticamente, l’Honor YoYo somiglia ad un piccolo ufo schiacciato (4.5 cm di altezza per 10 cm di diametro), con forme minimali ispirate a quelle del Google Home Mini: il telaio, sinuoso, presenta una parte bassa grigia, ad indicare la base di appoggio, mentre il bianco campeggia dalla cintola in su, sino al tettuccio sul quale spicca un cerchio di LED interattivi: questi ultimi tendono a illuminarsi a seconda delle notifiche, dello stato dello speaker (attivo o meno), e delle richieste ottenute.

Tra le mansioni dell’Honor YoYo, figura la capacità di fare da vivavoce per lo smartphone, dopo essersi associato al medesimo tramite il Wi-Fi a doppia banda, potendo anche effettuare e ricevere chiamate come fosse un telefono a se stante: ovviamente, non manca la possibilità di effettuare traduzioni in tempo reale, di leggere le ultime notizie e le previsioni meteo, di interagire col calendario fissando, correggendo, o ricordando gli appuntamenti, badando anche ai bambini, nel leggere gli audiolibri delle favole, o collegandosi ai loro smartwatch per il parental control.

Grazie alla porta dell’alimentazione, collegabile a un power bank, alla sua leggerezza (appena 165 grammi), ed alla presenza di un altoparlante da 2 pollici con potenza a 3 watt – amplificato via algoritmi Huawei Histen e direzionato ovunque tramite un cono riflettente a 360 gradi – può essere adoperato anche nel giardino di casa, o su un ampio prato.

Attualmente, l’Honor YoYo è già in vendita online, in Cina, su diversi e-commerce noti (come, ad esempio, Vmall), al prezzo di 199 yuan, ovvero di circa 25 euro.