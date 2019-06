Honor Rubik’s Cube Bluetooth Speaker: ufficiale lo speaker Bluetooth compatto che sembra un rompicapo

Non si può certo dire che Huawei si sia fatta spaventare dal trattamento ricevuto oltreoceano come conseguenza della guerra commerciale USA-Cina: dopo la presentazione del medio-gamma Maimang 8, probabile versione cinese dello Huawei Mate 30 Lite, dal quartier generale dello Shenzhen arriva anche l’ufficialità di un simpatico speaker Bluetooth a marchio Honor.

L’Honor Rubik’s Cube Bluetooth Speaker, questo il nome del prodotto, inteso come chiaro omaggio al famoso rompicapo (nonostante tutte le pareti siano dello stesso, vivace, rosa lampone), è un quasi cubico (54 x 54 x 55 mm) speaker senza fili, basato sulla connettività Bluetooth 4.2 che, pur non essendo la 5.0, garantisce comunque copertura agli smartphone connessi entro 33 piedi. Il peso, particolarmente contenuto, pari a 120 grammi, consente di tenerlo in mano senza fatica, o di riporto praticamente in borsa o nel marsupio mentre, grazie al laccetto in dotazione, è possibile anche agganciarlo ad ogni sorta di appiglio utile.

La potenza di emissione sonora del Rubik’s Cube Bluetooth Speaker arriva a 3 W e, nel caso venisse giudicata bassa, è possibile migliorare la situazione associando il gadget ad un’altra unità, per un suono praticamente stereofonico e immersivo (non letteralmente, mancando la certificazione IP!): in ogni caso, sarà difficile obiettare sull’autonomia, visto che – con una sola carica da 0 a 100 – la batteria (da 660 mAh) arriva a coprire le 4 ore piene d’ascolto.

Il controllo del Rubik’s Cube Bluetooth Speaker avviene tramite la pressione (variabile per intensità e numero di tocchi) del pulsante fisico, posto a rilievo sotto il LED frontale che ne indica l’accensione o meno: premendo la zona sensibile in oggetto, è possibile accendere/spegnere lo speaker, associarlo a un telefono, o appunto a un altro esemplare di cubo speaker, e gestire le telefonate (rispondendovi, magari, con un doppio click).

Attualmente, l’Honor Rubik’s Cube Bluetooth Speaker è già in vendita, ancorché quest’ultima sia formalmente limitata al mercato cinese, ove il gadget è acquistabile (via e-commerce Jingdong Mall) a 99 yuan, corrispondenti grosso modo a 13 euro: presto, però, tramite i consueti importatori asiatici, sarà possibile farne incetta anche in Occidente.