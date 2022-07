Honor presenta i nuovi MagicBook 14 Ryzen Edition e le TV Smart Screen X3

Ascolta questo articolo

Al ricchissimo evento targato Honor tenutosi in Cina non si è parlato solo di tablet o smartphone, ma anche di schermi più grandi, come nel caso del notebook MagicBook 14 Ryzen Edition e della smart TV Honor Smart Screen X3.

Partendo dal laptop, quest’ultimo, chiamato a competere (vincendo con un + 28.5% di performance e un + 35,5% in autonomia nel benchmark di PCMark 10) col rivale Lenovo ThinkBook 14+, misura 15.9 mm di spessore per 1.55 kg di peso. Il suo chassis in metallo spalancato rivela un display LCD IPS 2K redatto secondo l’aspetto panoramico a 3:2, in grado di coprire il 100% del color gamut sRGB. Secondo quanto rivelato dal costruttore, si parte da 5.199 yuan (754 euro) per l’allestimento base, con un processore AMD Ryzen 6600H sostenuto da una RAM pari a 16 GB e da uno storage SSD pari a 512 GB: si arriva poi a 5.699 yuan (827 euro) per la versione top, col processore Ryzen 7 6800H sempre messo in coppia col duo mnemonico di RAM e storage SSD da 16+512 GB.

In ambedue i casi, sono previsti il motore di ottimizzazione proprietario OS Turbo e la grafica interna con architettura RDNA 2, mentre la batteria assicura una giornata di produttività, grazie alla sua capienza da 75 Wh.

Passando alle TV Honor Smart Screen X3, queste ultime hanno cornici basse su 3 lati, tranne il mento che serve per gli altoparlanti di livello Hi-Fi: di base la nuova serie di smart TV prevede due modelli, con diagonali da 55 e 65 pollici, risolute a 3840 x 2160 pixel, con attenzione alla bassa emissione di luce blu, e anti sfarfallio DC Dimming. L’elettronica delle nuove TV Honor Smart Screen X3 prevede un processore strutturato secondo 4 core ARM Cortex-A53, in grado di adoperare 2 GB di RAM e 16 GB di storage, ospitante un software che prevede anche la soluzione proprietaria per interagire facilmente con smartphone (di cui si può mirrorare lo schermo con un tocco) e laptop dello stesso brand. Sul retro, in tema di porte, vi sono due HDMI 2.0 e altrettante USB di livello 2.0.

La versione da 65 pollici costerà 2.999 yuan (435 euro) scontata all’esordio a 2.699 yuan (392 euro) mentre la versione da 55” costerà 2.299 yuan (334 euro) dopo la promo iniziale di 1.999 yuan (290 euro): in ambedue i modelli non sono previsti annunci pubblicitari all’accensione e allo spegnimento dell’apparecchio, nonostante i prezzi bassi.