Ufficiale l’Honor Tablet 8: adatto al multimedia, con grande schermo e 8 speaker

Nel corso dell’atteso evento hardware odierno, Honor ha presentato in Cina diversi dispositivi, tra cui un tablet economico dal grandissimo display, rispondente al nome di Honor Tablet 8, già in pre-ordine, con la disponibilità effettiva che scatterà il 29 Luglio (Agosto per l’allestimento top).

Ideato nelle colorazioni alternative Dawn Gold, Dawn Blue e menta verde, l’Honor Tablet 8 ha uno chassis unibody in metallo, da 278.54 x 174.06 x 6.9 mm, con un peso di 520 grammi: le dimensioni in questione tradiscono un display da 12 pollici, in forma di pannello LCD IPS risoluto in 2K (195 PPI), quindi a 2000 x 1200 pixel, esteso sull’87% di screen-to-body (grazie alle cornici che, lateralmente, sono di 7.2 mm), con una luminosità tipica di 350 nits, e un contrasto pari a 1500:1: grazie ad una tastiera opzionale (40 dollari), è possibile trasformare il tablet in netbook mentre, tramite una stilo, può servire per prendere appunti o stenografare.

Anteriormente, sull’Honor Tablet 8 si trova una selfiecamera da 5 megapixel, che è la medesima risoluzione dell’unico sensore fotografico presente sul retro, anch’esso pertanto da 5 megapixel (1080p, filtri, abbellimenti della pelle, scansione dei documenti). lungo le cornici, vi sono otto altoparlanti stereo, beneficiati dal DTS:X Ultra e dalle ottimizzazioni proprietarie Histen Sound.

Sul lato corto basso, nel mezzo, vi è anche l’ingresso per la porta microUSB, che è di tipo C (OTG), anche se risponde solo allo standard 2.0 e non 3.0. Tra le due scocche, anteriore e posteriore, a sandwich, è custodita la sezione elaborativa dell’Honor Tablet 8, che fa affidamento sul processore octacore (2.4 Ghz) Snapdragon 680, coadiuvato come RAM e storage, da 4+128 GB (220 dollari), 6+128 GB (265 dollari), 8+128 GB (295 dollari).

Sul piano energetico, l’Honor Tablet 8 annovera una maxi batteria da 7.250 mAh, capace di caricarsi “rapidamente” (in 126 minuti) a 22.5 W, in modo da garantire poi un’autonomia di 59 giorni in stand-by e di 22 ore in video playing locale. Non mancano le classiche connettività senza fili, qui rappresentate dal Bluetooth 5.1 e dal Wi-Fi ac dual band: per il software, risulta in dotazione la Magic UI 6.1, con supporto al multi-view per un massimo di 4 finestre affiancate in favore di oltre 6.000 applicazioni.