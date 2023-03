Honor Movie Glasses: ufficiali gli occhiali smart per l’intrattenimento

Ormai da diverso tempo Honor si è emancipata da Huawei e, col passare del tempo, ha popolato il suo listino di sempre più prodotti, tra cui i recenti smartphone della serie Magic 5, anche in versione Ultimate, senza dimenticare i nuovi portatili MagicBook. Nelle scorse ore, il brand cinese ha presentato anche un paio di occhiali smart per l’intrattenimento di stampo cinematografico.

Secondo Honor, il nuovo prodotto, noto col nome di Honor Movie Glasses, ha un design alla moda e, con i suoi 80 grammi di peso, è anche molto leggero, ideale per gli utilizzi prolungati. Internamente integra due pannelli di tipo Micro OLED, attrezzati con una risoluzione di 1.920 x 1.080 pixel, beneficiati con una densità di pixel per grado (PPD) di 49. Tali pannelli offrono un refresh rate a 60 Hz e una luminosità sino a 500 nits di picco: l’angolo visuale, invece, è pari a 46°.

Il costruttore ha previsto per i suoi occhiali smart Honor Movie Glasses la certificazione Tuv Rheinland, che ne conferma il controllo sull’emissione, bassa, di luce blu. Le immagini, relative allo streaming, ma anche inerenti alle app, hanno un’estensione sino a 201 pollici, quasi quanto lo schermo di un cinema. La sensazione di immersività è poi completa grazie a due auricolari near-ear, che offrono un suono surround che avvolge l’utente a 360°. Ad una comunicazione “perfetta” badano invece due microfoni.

Il funzionamento degli occhiali Honor Movie Glasses non è stand-alone: per operare, quindi, devono essere collegati fisicamente alla sorgente, che sia uno smartphone, un tablet o un computer, tramite un cavo con interfaccia microUSB Type-C da cui prendono anche l’alimentazione. Attualmente non è previsto il commercio internazionale di questi occhiali smart (infatti non corredati da una prezzistica ufficiale per il mercato europeo) che, per ora, sono riservati al mercato cinese.

Qui gli occhiali smart Honor Movie Glasses vengono venduti alla cifra di 2499 yuan, pari – cambio alla mano alla redazione dell’articolo – a circa 337 euro nostrani.