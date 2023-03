Honor presenta il top di gamma extra lusso Honor Magic 5 Ultimate

Ascolta questo articolo

A una settimana di distanza dal lancio globale dei Magic 5 e Magic 5 Pro, il brand Honor ha lanciato in patria il terzo membro della serie, il lussuoso Honor Magic 5 Ultimate, con qualche piccola sorpresa.

Lo smartphone, in sostanza uguale tecnicamente al modello Magic 5 Pro, ha qualche elemento di differenziazione all’esterno. Davanti, sullo schermo quad-curved è steso un vetro più resistente (di 10 volte) alle cadute, in quanto “nanoceramico” mentre, dietro, il modulo fotografico ha una forma leggermente rivisitata ed è posto sotto una gobba.

L’arrivo in commercio di quest’edizione speciale è previsto per il 10 Marzo, nel solo setting mnemonico da 16+512 GB, nelle colorazioni ecopelle nera e arancione, al prezzo di 9.999 yuen, pari a circa 908 euro. Volendo qualcosa di ancor più lussuoso, per 7499 yuan, circa 1.017 euro, si avrà una versione “Montblanc“, con una lussuosa custodia personalizzata in pelle. Tecnicamente, il device ha sempre un display LTPO AMOLED da 6.81 pollici, con risoluzione a 2848 x 1312 pixel, 461 PPI, un refresh rate da 1 a 120 Hz, PWM a 2160 Hz, profondità colore a 10-bit, luminosità da 800 (interni), 1.300 (Sole), 1.800 (picco). Lo scanner per le impronte digitali è sottostante lo schermo che, nella pillola a sinistra, reca un sensore per il riconoscimento facciale 3D e uno da 12 megapixel.

Dietro, c’è la tripla fotocamera da 50 megapixel, con un sensore principale provvisto di pixel binning per pixel da 2,8 micrometri, un sensore secondario ultra grandangolare da 122° con macro a 2,5 cm, e uno terziario periscopico con stabilizzazione ottica, zoom ottico 3,5x, zoom digitale 100x, e macro a 30 centimetri. La sezione audio supporta i codec aptX, aptX HD e ha due speaker stereo predisposti per il DTS:X Ultra.

Il chipset a 4 nanometri e otto core (3.19 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 opera con la GPU Adreno 740, avvalendosi, come anticipato, di 16 GB di RAM e di 512 GB di storage. All’interno dello chassis impermeabile in quanto certificato IP68, si trovano diverse connettività, tra cui il ax/be dual band con antenne 2×2 MIMO e Direct, il Bluetooth 5.2, l’NFC, il GPS (A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou), e la microUSB Type-C 3.1 gen1.

La batteria, da 5.450 mAh, gode della carica rapida sia cablata (a 66W) che in wireless (a 50W). Il sistema operativo, sotto l’interfaccia MagicOS 7.1, è Android 13.