Honor presenta i nuovi portatili MagicBook con Windows 11

Nello stesso evento che ha dato luogo alla presentazione del top gamma Honor Magic 5 Ultimate, il brand cinese ex costola di Huawei ha presentato anche un terzetto di notebook, tra cui l’aggiornamento MagicBook X 14 (2023) e le new entry MagicBook X 14 Pro (da 4.499 yuan, circa 608 euro) e MagicBook X 16 Pro (da 4.299 yuan, circa 580 euro).

Il modello Honor MagicBook X 14 2023 (16,5 mm di spessore per 1.4 kg) ha un telaio in lega di alluminio. Spalancato, da un lato si nota un display da 14 pollici, tramite un pannello LCD con 180° come angoli di visione, una risoluzione pari a 1920×1200 pixel, un rapporto d’aspetto in 16:10, e una copertura del 100% sullo spazio colore RGB. La webcam HD è da 720p, mentre in quota audio vi sono due speaker stereo. Di rimpetto, sotto la tastiera, retroilluminata, vi sono i “vecchi” chipset Intel di 12a generazione, a scelta tra i5-12450H e i3-1215U.

La RAM, di tipo LPDDR4x, è da 8 o 16 GB, mentre lo storage SSD è da 256 o 512 GB. La batteria è da 60 Wh (8 ore di autonomia). Protetto da uno scanner per le impronte digitali, l’Honor MagicBook X 14 del 2023 annovera diverse porte, come nel caso del combo jack audio, della HDMI, e di tre porte USB (di cui due Type-A e una Type-C). Le connettività di bordo di sostanziano nella NFC per l’associazione rapida ai device, e nella combinazione Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.

Un gradino sopra si collocano gli inediti MagicBook X 14 Pro (15,9 mm di spessore per 1,34 kg di peso) e MagicBook X 16 Pro (17,9 mm di spessore per 1,75 kg), per i quali si può parlare di gemelli diversi visto che la differenza sta nel polliciaggio dello schermo, rispettivamente da 14 e 16 pollici con le relative risoluzioni a 2240×1400 e 1920×1200 pixel. Nel primo c’è un rapporto di contrasto di 1500:1 e nel secondo a 1.200:1. In ambedue i modelli c’è una modalità ebook e la certificazione TUV Rheinland Double Eye Protection per la tutela della vista. La webcam è sempre una HD da 720p, mentre gli speaker si confermano stereo. Sotto la tastiera retroilluminata e lo scanner per le impronte digitali vi è il chipset di nuova generazione, ovvero della 13a generazione Intel, in veste di i5-13500H, un 12 core (max 4,7 GHz) a 16 threads. La potenza è predefinita con un TDP di 35 watt ma, premendo un pulsante, nel 14” si sale a 40 watt e nel 16” a 45 watt.

Lato RAM, vi è il sostegno di 16 GB. Lo storage SSD è da 512 GB o 1 TB (espandibile sino a 2 TB). La batteria rimane da 60 Wh, mentre la modulistica per le connettività assicura Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, oltre che la connettività contactless NFC. Ai lati del corpo macchina, i MagicBook X 14 e 16 Pro propongono sempre la HDMI 1.4b, il combo jack audio, e il terzetto di USB formato da due Type-A (da (5 Gbit/s) e una sola Type-C (da i 10 Gbit/s). Lato software c’è la “interconnessione intelligente MagicOS“.