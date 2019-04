Honor MagicBook 2019: ecco il nuovo ultrabook con processori AMD ed autonomia di 10 ore

Praticamente a un anno di distanza dall’ufficializzazione del predecessore, nell’evento appena conclusosi in Cina, il colosso tecnologico Huawei/Honor, oltre ad aver conferito i crismi dell’ufficialità al già noto smartphone Honor 20i, ha presentato anche il nuovo ultrabook Honor MagicBook 2019.

Ormai confermate le specifiche tecniche del proprio medio-gamma, destinato all’Europa come Honor 20 Lite, l’evento di oggi si è concentrato sull’erede del primo ultrabook della casa asiatica, decisamente migliorato nella realizzazione e nelle potenzialità, ma sempre con un buon rapporto tra qualità e prezzo.

Nello specifico, l’Honor MagicBook 2019 ha un corpo in metallo, sottile 15.8 mm e pesante 1.45 kg, con un display LCD IPS da 14 pollici, in risoluzione FullHD, incluso tra cornici laterali decisamente ridimensionate rispetto al predecessore: ai lati della base, sono presenti 3 porte USB, di cui due 3.0 ed una Type-C per la ricarica veloce (70% in 60 minuti, 40% in mezzora) della batteria, da 57.4Wh, accreditata della capacità di riprodurre un filmato in alta definizione, senza sosta, per 10 ore filate. Non mancano, sempre in tema di porte, una HDMI a dimensione normale, ed un jack combo per le cuffie: in cima alla tastiera, invece, è presente uno scanner per le impronte, abilmente celato sul tastino d’accensione/spegnimento.

Passando ai “muscoli” dell’Honor MagicBook 2019, il costruttore ha abbandonato Intel e, confidando sul momento magico di AMD, ha optato per il processore AMD Ruilong 5 in tandem con la scheda grafica Radeon RX Vega10, indicata per i contesti da gaming. A fine Maggio, secondo quanto riporta Tech Sina che ha seguito l’evento, arriverà anche la versione col processore Ruilong 7 3700U. La RAM, da 8 GB, è abbinata, nelle due configurazioni disponibili al lancio, con hard disk SSD da 256 o 512 GB.

In tema di software, Honor ha confermato la presenza di Windows 10 e della suite proprietaria “Magic-link 2.0”, in grado di supportare tanto gli Appunti Condivisi, quanto la scambio al volo – con un semplice click – dei file tra smartphone e computer. Per i prezzi, la versione R5 del MagicBook 2019, allestita nelle colorazioni glacial silver, nebula, e starry sky, con 8+256 GB è prezzata, dal 18 Aprile (tramite e-commerce Honor, Tmall, e Vmall), a 3.999 yuan (528.62 euro), mentre la variante 8+512 costa 4.299 yuan (568.27 euro).