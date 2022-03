Hisense Hi Reader: ufficiale l’ebook reader con Android 10

Il marchio cinese Hisense non è proprio avulso a cimentarsi in prodotti con schermi e-ink, tanto da aver piazzato display a inchiostro elettronico financo sul retro di alcuni suoi smartphone. Di recente, però questa tecnologia è stata impiegata per un più comune e-book reader, l’Hisense Hi Reader, già in vendita nel mercato interno, su JD.com, a 1.749 yuan (circa 247 euro), con possibilità di ottenerlo in Italia mediante l’importatore Aliexpress (però a intorno ai 430 euro).

L’Hisense Hi Reader ha dimensioni comparabili a quelle di uno smartphone, stante uno spessore di 7.5 mm ed un peso di appena 177 grammi: il retro è in vetro, benché il costruttore non faccia menzione della ricarica wireless, mentre il frontale mostra spesse cornici attorno al display e-ink touch, da 6.7 pollici.

Quest’ultimo vanta specifiche come i 300 pixel per pollice, 16 livelli di grigio, attenuazione CC secondo 36 livelli (con adeguamento automatico all’illuminazione ambientale, evitando anche i fastidiosi sfarfallii ai bassi livelli di illuminamento frontale), riuscendo comunque a garantirsi un valore dell’84% quanto a screen-to-body. Volendo, grazie al Bluetooth 5.0 (con codec LDAC), all’altoparlante, ed al jack da 3.5 mm, è possibile fruire anche di audiolibri e podcast.

Questi ultimi, come i normali ebook o fumetti, sono stoccati su 64 GB di storage, in un assetto elaborativo che prevede 4 GB di RAM e un processore octacore (1.8 GHz) UNISOC T610 (con sei core risparmiosi Cortex A55 e due prestanti A75) con scheda grafica Mali-G52 MP2 da 614 MHz. L’autonomia è affidata, invece, a una batteria da 3.000 mAh. Sul versante software, la scelta è ricaduta su Android 10 al quale è stata applicata un’interfaccia ad hoc (con etichette personalizzate applicabili ai libri, e supporto alle preferenze dell’utente) quadripartita nelle schede, scorribili in sequenza navigabile, libreria, negozio, app e impostazioni.

Unico neo, nell’ebook reader Hisense Hi Reader, è il fatto che manchino i Google Play Services e il Play Store. Via sideload tramite la porta integrata, o attingendo al Wi-Fi dual band, sarà possibile installare manualmente le app desiderate (es. un programma per leggere gli epub o i fumetti, o magari l’app Kindle per comprare qualche libro), anche se alcuni rivenditori online hanno aggirato il problema preinstallando lo store alternativo Aurora Store.