HeroBox Pro: da Chuwi il mini computer economico con Intel Jasper Lake N4500

A circa un mese di distanza dal varo dei suoi nuovi portatili, il marchio cinese Chuwi torna a guardare verso i miniPC attraverso il varo del nuovo HeroBox Pro (166.21 euro su Aliexpress, con spedizione gratuita dalla Spagna e consegna il 16 Settembre) che, rispetto al modello base di quasi due anni fa con chip Gemini Lake Refresh, guadagna il 35% in più a livello prestazionale.

Il nuovo miniPC HeroBook pro può essere adagiato su una superficie piana, posto in verticale, o attaccato dietro un monitor (anche un un contesto di digital signage): il fatto che sia provvisto di una dissipazione attiva del calore ne sconsiglia però l’uso come HTPC (home theater PC, cioè mediabox).

Versato per i compiti della produttività base, come l’uso di Office, la gestione della posta e della navigazione web, l’HeroBook Pro di Chuwi monta un processore dual core (2.80) a due threads Intel Celeron N4500 della famiglia Jasper Lake, realizzato a 10 nanometri, con 6 watt di TDP, messo in coppia con la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics di 11a generazione, da 750 MHz, capace di supportare i video in 4K@60fps secondo il codec h.265. Sul versante delle memorie, sono presenti 8 GB di RAM (LPDDR4, purtroppo saldati sulla scheda madre) mentre, quanto a storage, SSD M.2 (2280, sostituibile con uno più grande) l’ammontare è di 256 GB.

Necessitando di più spazio, è possibile ricorrere al lettore di schede SD (sino a 128 GB) frontale, o avvalersi dello slot libero da 2.5” per un hard disk SATA3 meccanico o SSD (max 2 TB). La dissipazione del calore è offerta da una ventola (quasi sempre a pieno regime e con velocità non regolabile), dallo chassis (7,4 x 5,4 x 1,5″) in alluminio, e dalle fessure speculari sul tettuccio.

Wi-Fi 5 dual band e Bluetooth 4.2 sono le connettività senza fili in dotazione al miniPC HeroBook Pro di Chuwi che, quanto a porte, comprende sul davanti due USB 3.0 e una USB Type-C e, dietro, ove è posizionato anche il tastino per effettuare il reset, due USB 2.0 sovrapposte, l’ingresso per l’alimentazione, una VGA, un jack da 3.5 mm per microfono e cuffie (o microfono e speaker), una HDMI 2.0 (per un secondo display da usarsi come estensione o mirroring del primo), una RJ45 per il Gigabit Ethernet Lan. Il sistema operativo, infine, è Windows 10 Home.