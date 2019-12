Chuwi HeroBox: in arrivo il miniPC Windows/Linux per gamers e non solo

In genere, in ambito gaming, si tende a preferire – per potenza e versatilità – un buon computer desktop, sebbene la bilancia propenda a favore delle consolle quando si tratta di ingombri e portabilità. Il costruttore cinese Chuwi, già noto anche per ultrabook (es. LapBook Plus) e convertibili (es. UBook), proprio per assecondare le molteplici esigenze dei gamers, torna al primo amore, quello per i miniPC, con un apposito modello, il Chuwi HeroBox.

Quest’ultimo ha una scocca metallica (lavorata CNC) molto vivace nelle forme spigolose, e con una colorazione arancione negli inserti alti e nel pulsante d’accensione: il piccolo lato frontale mette in campo un lettore di microSD, ma anche una coppia di USB 3.0 ed una porta USB Type-C mentre, nascoste alla vista sul retro, sono ubicate, oltre all’ingresso per l’alimentazione (DC-12V), un mini-jack da 3.5 mm, una coppia di USB 2.0, una porta Ethernet LAN, una VGA ed una miniHDMI 2.0 per la connessione alla TV o a un display (trasformando quest’ultimo in un all-in-one grazie all’attacco VESA).

Gli amanti dell’intrattenimento multimediale apprezzeranno la silenziosità dell’approccio fanless, e la GPU integrata UHD Graphics 600, di 9° generazione e a 18 core (700 MHz), capace di gestire flussi video in 4K secondo la codifica VP9 a 10 bit.

A cooperare con la scheda grafica in questione concorre un processore quadcore della generazione Gemini Lake, l’Intel Celeron N4100, da 1.10 a 2.40 GHz in Turbo Boost che, stante il suo bassissimo consumo energetico (6 W di TDP), permette di fare del Chuwi HeroBox anche un server NAS per testare i propri siti web (magari ricorrendo a Linux al posto di Windows 10), o semplicemente un cloud interno in alternativa a quello di Google e Microsoft.

La RAM (LPDDR4) e lo storage (SSD, espandibile sino a 2 TB via interfaccia SATA) del miniPC Chuwi HeroBox ammontano rispettivamente a 8 e 256 GB, rasentando una configurazione caratterizzata dall’avvio rapido di app e file, e dall’eccellente supporto al multi-tasking. Secondo le previsioni, il presente hardware esordirà in commercio tra non molto, a partire da Amazon Giappone, al prezzo di circa 200 dollari, o 180 euro.