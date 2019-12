Il convertibile Chuwi UBook torna in campo con ancora più potenza

L’emergente hardware house cinese Chuwi non ha fatto certo mistero, col varo a Gennaio del Chuwi UBook, d’aver messo nel mirino l’illustre competitor Microsoft Surface tramite un prodotto somigliante, prestante, e decisamente più accessibile. A quasi un anno di distanza da allora, per rendere la tenzone più interessante, il convertibile in questione, animato da Windows 10, è stato oggetto di una decisa cura ricostituente.

Il sottile (9 mm) e leggero (810 grammi) Chuwi UBook 13, sostanzialmente in versione “enhanced”, si presenta con un kickstand a U che consente al suo display, un touchscreen LCD IPS panoramico (16:9) da 11.6 pollici, risoluto in FullHD, un’inclinazione da 0 a 150°, risultando – ipso facto – idoneo a fungere da tavolette grafica per stilo capacitive con 1.024 livelli di pressione.

Sotto la tastiera a dimensione normale, retroilluminata, il costruttore ha alzato l’asticella delle performance facendo avvicendare il dual core Intel 6Y30 precedente, tarato a massimo 2.2 GHz, con l’Intel Celeron N4100, un quadcore della generazione Gemini Lake che, in Turbo Boost, arriva fino a 2.4 GHz, pur non eccedendo nei consumi energetici. In conseguenza di questa sostituzione, risulta presente una diversa (rispetto alla UHD 515) scheda grafica, ora formata dalla Intel UHD 600, attrezzata per decodificare i flussi video in 4K e supportare al meglio le due webcam a bordo (quella anteriore da 2 e quella posteriore da 5 megapixel).

A supportare le maggiori possibilità elaborative, sono state chiamate diverse pezzature mnemoniche, con una RAM (LPDDR4) ora da 8 GB e uno storage, espandibile, discretamente capiente (256 GB) ma, soprattutto, molto veloce (in quando SSD, cioè a stato solido). Ai lati del telaio, spiccano da una parte un jack audio per cuffie e microfono e una USB 3.0, e dal lato opposto, una microHDMI e due USB, di cui una Type-C ed una 3.0, non penalizzate dal fatto che l’alimentazione fa affidamento su un ingresso DC dedicato.

Naturalmente provvisto di modem per il Bluetooth e per il Wi-Fi (n), il nuovo Chuwi UBook è già listato sul sito del produttore, sul quale potrebbe essere presto venduto a circa 314 euro / 350 dollari.