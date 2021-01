HeroBook Pro+: Chuwi porta all’esordio un notebook low cost con display 3K

Chuwi, produttore cinese attivo nel settore dei portatili economici, mettendo mano alla serie HeroBook già comprensiva del modello standard, e di quelli Pro e Plus, ha annunciato (senza troppa fantasia nel nome), l’iterazione Pro Plus del laptop in questione, sempre animato da Windows 10.

Il nuovo Chuwi HeroBook Pro+, che si avvale di un telaio (330 x 220.8 x 18.5 mm) in robusto policarbonato, nella colorazione Space Gray, per riuscire nell’impresa di fermare la bilancia ad appena 1.16 kg, risulta versatile grazie alle porte laterali, tra cui il jack da 3.5 mm, il lettore di microSD, una USB 3.0 per lato, e una miniHDMI. Spalancato, rivela una tastiera full size e, di rimpetto, un display da 13.3 pollici, con aspetto panoramico a 16:9.

Si tratta di un pannello fornito da Samsung con la risoluzione 3K (3200 x 1800 pixel) e un’ottima densità di pixel per pollice (277 PPI), capace di garantire colori saturi com’è nella tradizione dell’azienda sudcoreana.

Il display, di qualità premium, solitamente riscontrato in laptop anche da 1.000 euro, non è l’unico punto a favore del portatile Chuwi HeroBook Pro+, che può anche contare su un’autonomia di 7 ore, sufficiente a coprire una giornata di lavoro, in ragione della batteria, da 38Wh (5.000 mAh), caricabile rapidamente tramite l’alimentatore da 24W (12V/2A), e del setting computazionale integrato ad hoc.

Scelto anche per la sua capacità di richiedere bassi consumi energetici (10W di TDP), nel Chuwi HeroBook Pro+ opera infatti il processore, quadcore (da 1.5 a 2.3 GHz in Turbo Boost) a 4 thread, Intel Celeron J3455, con architettura Apollo Lake e litografia a 14 nanometri, messo in tandem con la GPU Intel HD Graphics 500, che, pur integrata, è comunque predisposta per il decoding senza particolari patemi di flussi video anche a risoluzione 4K@30fps. In termini di memorie, il nuovo arrivato, in offerta lancio a 269 dollari (pressappoco 222 euro), annovera 8 GB di RAM (LPDDR4) e 128 GB di storage (eMMC, più veloce del classico hard disk meccanico) mentre, spaziando nel versante delle connettività senza fili, sono previsti il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi ac dual band.