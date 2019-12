Haylou T15: ecco i nuovi auricolari tws economici supportati da Xiaomi

Già in passato Xiaomi si è servita del partner Haylou per proporre tecnologia indossabile, basti pensare al recente sportwatch LS01: a quest’ultimo, forte del buon risultato ottenuto con i precedenti GT1 Mini, si è appena aggiunto un nuovo paio di auricolari true wireless, in veste di Haylou T15.

Gli auricolari senza fili Haylou T15 hanno un corpo (2.19 x 2.16 x 1.78 cm) in plastica ABS nera, impermeabile al sudore e ai modesti contatti con l’acqua, grazie alla certificazione IPX5, molto leggero (stante il peso di 3.7 grammi per singola capsula): all’interno del loro ugello, albergano driver dinamici da 6 mm, beneficiati – nell’erogare un suono di qualità HiFi – dal DSP (digital signal processor) incaricato di supportare, lato hardware, la riduzione del rumore e delle interferenze ambientali.

Anche il Bluetooth, grazie ai protocolli supportati (A2DP, HSP, HEP 1.6, AVRCP), offrirà il proprio contributo ad un sound impeccabile, tanto nella fase telefonica quanto in quella musicale: la generazione 5.0 di quest’ultimo, poi, permetterà il join a 10 metri di distanza con lo smartphone, all’insegna di una connessione che sarà anche più stabile, veloce, efficiente, e con minor latenza rispetto a quanto messo in campo dal Bluetooth 4.0.

Un altro aspetto molto curato, negli auricolari Haylou T15, è quello dell’autonomia: le microbatterie, da 43 mAh ciascuna, offrono ad entrambe le unità 100 ore massime di stand-by, ridotte a 2.5 ore di funzionamento concreto dopo una carica di 1.5 ore all’interno della custodia protettiva. Quest’ultima, a sua volta caricabile in 4 ore, cela una batteria da 2.200 mah, capace di portare l’autonomia complessiva dei nuovi true wireless di scuola Xiaomi a ben 60 ore.

Ovviamente, al pari della concorrenza, anche gli auricolari Haylou T15, utilizzabili singolarmente o in coppia, attivi ed accesi appena estratti dalla custodia, implementano superfici touch esterne, con le quali supportare la gestione delle telefonate in vivavoce (grazie al microfono), quella della musica, e l’interazione con l’assistente vocale di riferimento (Siri o Assistant). In procinto di arrivare presto in commercio, gli Haylou T15 risultano già in pre-vendita promozionale su Cafago (26.14 euro) ed Ebay (26.13 euro).