Haylou LS01: in arrivo il nuovo smartwatch sportivo low cost patrocinato da Xiaomi

La cinese Xiaomi è sempre stata molto versatile, pronunciandosi in settori davvero disparati, spesso unificati solo dall’ottimo prezzo dei rispettivi prodotti, e da un design minimale vagamente cupertiniano. Col varo della piattaforma di crowdfunding Youpin, è arrivata l’apertura al mondo della domotica e della cura personale (persino con giubbotti auto-riscaldanti): proprio in quest’ultimi ambito, un esempio è dato dal nuovo smartwatch LS01, realizzato in partnership con Haylou.

Haylou LS01, concepito nelle nuance nero o argento, ha un telaio impermeabile (IP68) sino a 1.5 metri di profondità per mezzora, per giunta molto resistente anche ai forti sbalzi termici (da -20 a +45°), molto leggero (34 grammi), circondato da un bordo metallico sul quale campeggia un display squadrato, leggermente curvo ai bordi, da 1.3 pollici con risoluzione da 240 x 240 pixel.

Al nord e a sud dello stesso sono presenti gli attacchi per il cinturino in TPU, a facile distacco, da 26.3 mm mentre, sul dorso, è posizionato il cardiofrequenzimetro ottico per il rilevamento della frequenza cardiaca, utile a fornire indicazioni anche nelle 9 attività sportive (tra cui camminata, corsa, ciclismo, alpinismo, tapis, escursionismo, palestra, yoga, spinning) che il wearable è in grado di attenzionare.

Dotato di uno chassis squadrato (somigliante al quello del “cugino” Amazfit GTS), l’Haylou LS01 ingloba una batteria che, con i suoi ben 210 mAh di capienza, è in grado di assicurare financo due settimane d’autonomia (ma solo 10 gg tenendo sempre attivo, h24, il cardiofrequenzimetro) in uso medio, comprendendo all’interno di questo concetto la normale interazione (via Bluetooth 4.2) con lo smartphone iOS (dall’8 in avanti) o Android (dal 4.4 in su) per la ricezione delle notifiche, ma anche le feature (via app Haylou Sport) salutistiche di base, come il rilevamento del sonno (leggero, profondo), l’alert anti sedentarietà. gli esercizi di respirazione, ed il conteggio dei passi effettuati.

Attualmente, lo smartwatch Haylou LS01 – proposto sul crowdfunding di Xiaomi – può essere acquistato tramite la piattaforma in questione, al prezzo di 99.99 yuan, corrispondenti a pressappoco 13 dei nostri euro.