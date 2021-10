Grell TWS/1: ufficiali gli auricolari premium di Axel Grell, ex capo ingegnere di Sennheiser

Il settore degli auricolari true wireless ormai abbonda di proposte: meno ve ne sono, invero, nella fascia di questo mercato, ove i Sony WF-1000XM4 e gli Apple AirPods hanno pochi concorrenti validi: tra questi, da qualche ora, figura anche la start-up Grell Audio, fondata da Axel Grell, l’ex capo ingegnere (sino al 2019) di Sennheiser che, autore presso quest’ultima delle mitiche cuffie HD800 e HD580, ha appena annunciato i propri auricolari premium Grell TWS/1.

I nuovi senza fili Grell TWS/1, impermeabili rispetto a sudore e schizzi d’acqua in quanto certificati IPX4, hanno all’esterno un’unità minuscola sezione schiacciata, quasi un padellino, rivestito in vetro, sensibile al tocco con cui si può gestire per esempio musica e telefonate. Il corpo, angolato per calzare al meglio, presenta componenti scelte con cura per offrire il miglior suono possibile, mettendo assieme trasduttori dinamici personalizzati da 10 mm con tolleranza di +/- 1 dB, cancellazione attiva dei rumori e, sempre per assicurare un’esperienza d’ascolto di fascia alta, tecnologia NAR (Noise Annoyance Reduction che, in pratica, blocca i rumori intervenendo sullo spettro di frequenza). Non manca il supporto alla funzione SoundID che, tenendo conto del modo in cui vengono calzati gli auricolari e dell’apparato uditivo dell’utente, gli calibrano su misura un profilo audio personalizzato.

Grazie al “miglior chipset disponibile“, il Qualcomm QCC5141, viene supportata la connettività senza fili Bluetooth 5.2 e, nell’ambito della stessa, una svariata estensione di codec, tra cui AAC, SBC, Qualcomm aptX (anche aptX HD e aptX adattivo, ma senza l’aptX Lossless), e LHDC.

Sul versante dell’autonomia, gli auricolari Grell TWS/1 vantano, con ANC attiva, 6 ore di funzionamento, che arrivano a 34 ore complessive con l’annessa custodia in alluminio: senza l’ANC attiva, l’autonomia complessiva arriva sino a 45 ore.

In tema di vendita, il modello base degli auricolari Grell TWS/1, redatto in grigio siderale, può essere preordinato da oggi, al prezzo di 199.99 euro, con spedizioni verso Novembre, tramite vendita diretta (per tener bassi i prezzi) mediante il sito ufficiale dell’azienda: in un secondo momento, arriverà, su Drop.com, la variante tws.01, che sostanzialmente divergerà da quella standard per l’essere totalmente in nero e per il contenere il confezione un supplementare paio di terminali alari (archetti) blu.