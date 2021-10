GoSAT GS 950T2: ufficiale il decoder per il digitale terreste con Android integrato

Un’alternativa per non cambiare TV offerta a coloro che si troveranno ad affrontare il passaggio al nuovo digitale terrestre è quello di optare per un pratico e più economico decoder ad hoc: la ceca GoSat, attiva nel 2008 nel ramo della ricezione delle trasmissioni televisive (anche con decoder satellitari, smart TV, antenne, moduli satellitari, etc), a tal proposito ha varato, disponibile anche in Italia secondo uno street price che va dai 59.90 euro (es. su Wintronic), il decoder GoSAT GS 950T2 provvisto anche di Android e della connessione internet.

Nello specifico, il nuovo decoder GoSAT GS 950T2 ha la classica forma a media-box, particolarmente compatto (120 x 120 x 28 mm), al cui interno si cela un ricevitore DVB-T2 (capace di gestire il codec HEVC noto anche come H.265), un processore quadcore (1.5 GHz) Amlogic S905D, 2 GB di RAM (DDR3), 16 GB di storage (espandibile via scheda TF sino a un massimo di 32 GB), ed un modem per il Bluetooth 4.0 e il Wi-Fi dual n band (con la connettività fungibile anche via RJ45 a 10/100 Mbit) da 2.4 e 5 GHz.

Dietro, si possono apprezzare due porte HDMI 2.0 con gestione dei segnali in altissima definizione (4K@60 Hz), una porta AV per collegare i vecchi tipi di TV, un S/PDIF ottico, ed un jack da 3.5 mm per le cuffie.

L’interfaccia, con OSD (on screen-display) menu, perfettamente localizzata, offre la guida elettronica con info sui programmi (EPG), l’opzione per le registrazioni (PVR) stoccabili su eventuali hard disk o chiavette connessi alle due porte USB 2.0 presenti: ovviamente, non mancano funzioni come il timeshift, il supporto alla tecnologia DLNA, il televideo, i promemoria per i programmi, e il controllo genitoriale. Sul piano smart, è in dotazione Android 9.1, ma non solo.

Nel decoder smart GoSAT GS 950T2 vi è il centro multimediale Kodi (con tutto quel che ne concerne in fatto di add-on), un browser, un file manager, un lettore multimediale e una galleria, alcuni servizi di streaming pre-installati (YouTube e Netflix), con altri che, scaricabili via Play Store, potranno essere lanciati dalle scorciatoie in Home od ordinati in gruppi.