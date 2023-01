Gizmo Watch 3: CES 2023, ufficialeil nuovo smartwatch Verizon per i bambini

Ascolta questo articolo

Al CES 2023, dopo aver contribuito alla comunicazione della data di commercializzazione (anche) della versione 5G della console Razer Edge l’operatore telefonico Verizon ha presentato la nuova generazione dei suoi smartwatch per bambini, concepita per consentire ai genitori di sapere ove si trovino i propri pargoli e con chi possano parlare.

Il nuovo Verizon Gizmo Watch 3, questo il nome del wearable, supporta ora l’inserimento di più contatti fidati, ben 20, in modo che i bambini possano interagire anche con i parenti alla lontana o le badanti / tate senza dover rinunciare ai propri amici. Ovviamente i contatti fidati vengono impostati dai genitori tramite un’app mobile per Android e iOS, dalla quale è possibile anche stabilire, in ottica geo-fancing, quelle che si chiamano zone sicure.

Nella fattispecie si tratta di zone dove possono stare i bambini: nel caso tali zone vengano abbandonate, grazie al GPS un avviso apparirà sull’app per smartphone dei genitori o dei tutori. Lo smartwatch ha una fotocamera frontale, che può servire per scattare le foto, registrare dei video messaggi e fare delle videochiamate (opzione non prevista dalla fotocamera frontale del modello rivale Xplora X5 Play) con i contatti fidati. Sempre in ottica comunicazione, i bambini in possesso di un Gizmo Watch 3 potranno inviare messaggi, eseguire chiamate o fare video chat con i loro amici, approvati dai genitori o tutori, che abbiano un analogo smartwatch al polso. Grazie al Bluetooth, invece, è possibile associare il wearable con le proprie cuffie o auricolari senza fili.

Personalizzabile tramite quadranti, alcuni dei quali cambiano a seconda dell’ora e della stagione, dotati di un maggior numero di giochi (tra cui annoveriamo Tic Tac Toe, Puzzle6 e Gizmo Says), lo smartwatch Gizmo Watch 3 è animato dal processore per indossabili Qualcomm Snapdragon Wear 4100 che – rispetto alla precedente generazione – offre il 18% in più come tempo di stand-by e un aumento dell’autonomia in conversazione dell’80%.

Attualmente il Gizmo Watch 3 può essere comprato al prezzo di 149,99 dollari una tantum (o in 36 rate da 4,17 nel caso vi sia un account genitore standard) nelle colorazioni alternative Clay Blue e Mint.