X5 Play e XGO2: da Xplora gli smartwatch per bambini con 4G, GPS e attenzione alla salute

Consapevole che il passatempo principale dei giovanissimi di oggi implichi il passare molto tempo dinanzi a uno schermo, forte dei risultati ottenuti con i propri dispositivi indossabili (300% di passi in più di chi non se ne avvale), il brand norvegese Xplora ha ufficializzato anche per l’Italia, con vendita su Amazon, i nuovi smartwatch per bambini (dai 5 anni in su) X5 Play e XGO2.

Ambedue resistenti, immuni a polvere, acqua e sabbia, leggeri (con un peso rispettivamente di 55 e 60 grammi) sui polsi dei giovani utenti, i colorati X5 Play (nero, blu, rosa) e XGO2 (anche in verde) sono smartwatch evoluti che, dal display touch, permettono ai pargoli di effettuare e ricevere telefonate (via SIM 4G) verso contatti, anche amici o parenti, pre-approvati dai genitori, ai quali è possibile inviare anche SMS, emoji, e foto.

Queste ultime sono scattate dalla selfiecamera frontale, da 2 megapixel nel primo modello, da 0.3 nel secondo, utile anche per le riprese ambientali: ovviamente, essendo dispositivi destinati anche alla tranquillità dei genitori, non manca il pulsante per lanciare dei celeri SOS ai genitori, condividendo le posizioni registrate, in tempo reale, dal GPS, grazie al quale si può anche settare dei recinti virtuali, o zone di sicurezza, ricevendo notifiche all’ingresso o all’uscita dei bambini dagli stessi.

Onde stimolare a un maggior movimento, Xplora ha dotato ambedue gli smartwatch, X5 Play e XGO2, della piattaforma Goplay che, sfruttando le possibilità di gamification offerte dai personaggi dell’animazione e della cinematografia (in collaborazione con Warner Bros, Sony Playstation e Paramount Pictures), permette ai bambini di accumulare a seconda dei passi fatti, oltre a premi esclusivi per i più attivi nelle classifiche settimanali, monete virtuali, Xplora Coins che, di concerto con i genitori, possono essere regalate agli amici, donate in beneficenza, o usate per comprare regali o servizi.

In fatto di autonomia, gli smartwatch per bambini X5 Play e XGO2 distribuiti da Xplora rispettivamente per 169.,99 e 119.99 euro, garantiscono 5 ore di operatività continuativa, o ben 3 giorni – 72 ore – di standby.