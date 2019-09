Giradischi smart e sistemi audio portable, da THoM e JVC, a IFA 2019

In attesa che inizi ufficialmente IFA 2019, sono già numerose le aziende che hanno sfruttato i giorni delle anteprime per presentare ciò che, in sede di fiera, si potrà toccare con mano, o ascoltare. Ciò è particolarmente vero nel caso dell’americana The House of Marley e dell’asiatica JVC, che hanno sfruttato il middle week per presentare rispettivamente un giradischi smart e un sistema audio portatile.

Il giradischi smart Stir It Up di The House of Marley, prezzando a 249.99 euro, dispone di una base rivestita in tessuto Rewind con il tettuccio in bambù naturale, sul quale poggia un piatto in alluminio riciclato rivestito di silicone Regrind: su quest’ultimo poggeranno i vinili, da 33 o 45 giri, “letti” da una puntina intercambiabile AT3600L (realizzata da Audio Technica) ed esaltati da un pre-amplificatore, accendibile via tasto on-off.

L’ascolto della musica del giradischi smart Stir It Up può avvenire tramite un paio di cuffie, mediante il jack da 3.5 mm, o con degli auricolari wireless, magari i proprietari Liberate Air, riproposti a Berlino, grazie alla connessione Bluetooth. Dotato di un’uscita anche RCA, il device musicale di The House of Marley si presta anche dalla copia digitale dei vinili riprodotti, stante la presenza di una porta USB Type-B per la connessione al PC.

Proposte le nuove smart TV a LED, la giapponese Victor Company of Japan, nota ai più come JVC, ha portato con sé a Berlino un nuovo prodotto sostanziato in un sistema audio portable di nuova generazione dell’ormai storica serie BoomBlaster. Il nuovo prodotto, modello RV-NB300DAB, si presta bene alle feste all’aperto per diverse ragioni: il suono, erogato da due speaker full-range anteriori e due importanti subwoofer, grazie ai 4 amplificatori in dotazione, arriva a 60 Watt, e può essere cucito su misura grazie all’equalizzatore, provvisto di settaggio ad hoc per le basse frequenze. In più, ricorrendo ad un tasto fisico, è possibile attivare dei suggestivi e dinamici giochi di luce tramite la presenza di numerosi LED colorati.

Rispetto alle origini, sono state adeguate le origini sonore, che vanno oltre l’USB, l’Aux, il microfono per la chitarra elettrica o il karaoke, andando a comprendere anche un sintonizzatore DAB+, indicato per captare le radio digitali, e un modulo Bluetooth, per lo streaming da smartphone.

Provvisto di un apposito telecomando per la gestione remota dello stesso, il JVC BoomBlaster RV-NB300DAB arriverà in commercio a Novembre, con un listino di 299 euro, ai quali se ne potranno aggiungere ulteriori 49 nel caso si desideri prolungare il godimento sonoro in mobilità attraverso l’acquisto di una batteria supplementare.