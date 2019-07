Non solo audio: JVC invade il mercato anche con TV smart di tipo LED. Eccone gli ultimi modelli

Normalmente, si tende a parlare di Victor Company of Japan, meglio nota come JVC, per i propri accessori dedicati all’audio, come nel caso dell’ultima infornata di cuffie sovraurali, in-ear, e con cancellazione del rumore, presentate lo scorso Aprile. Non molti sanno, però, che il celebre brand nipponico si occupa anche di produrre TV, come quelle da poco annunciate in India, in due trance successive.

I nuovi modelli, suddivisi tra un primo lotto di 6 unità ed un secondo di 2, aderiscono alla tecnologia LED e vantano diverse specifiche, sia hardware che funzionali, di livello smart: naturalmente, visto il mercato di esordio, con un ottimo rapporto tra qualità e spesa richiesta.

Con un prezzo a partire da circa 578 euro (7.499 rupie), i primi sei modelli di TV LED di JVC hanno coperto diagonali da 24 a 39 pollici, con una risoluzione HD (1.366 x 768 pixel) ed un’emissione sonora pari a 24W. All’interno, le feature smart sono garantite da un processore quadcore supportato da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage, con le connettività Ethernet e Wi-Fi che permettono lo streaming da vari servizi on demand (es. Netflix), mentre il supporto a Miracast permette l’invio di contenuti da PC e smartphone.

Non manca una corposa dotazione di porte, tra cui ben 3 HDMI e 2 USB, per collegare set-top box, consolle, e pennette USB varie: il controllo dell’interfaccia, e lo switch tra i contenuti avviene – invece – tramite un telecomando smart.

La seconda serie di TV del brand JVC si è orientata sulle diagonali da 24 e 32 pollici, sempre con risoluzione HD (1366 x 768 pixel) e sound da 24W, certificato Dolby Audio. Curata la qualità visiva con una retroilluminazione di pregio, e grazie alla certificazione zero dot di livello A +, i nuovi modelli (32N380C e 24N380C) si prestano anche ad essere la miglior periferica di output per il gaming, con il supporto a diverse applicazioni per videogiocare, sempre con una grande attenzione ai consumi dell’elettricità, stante una modalità di risparmio energetico che mette le TV summenzionate in stand-by quando non effettivamente utilizzate o “al lavoro”. Per le nuove TV LED JVC, il prezzo di listino parte da pressappoco 771 euro (ovvero da 9.999 rupie).