Get Together 2XL: ufficiale lo speaker sostenibile di House of Marley

Il brand statunitense House of Marley, noto per prodotti dall’audio straordinario e dal design “terroso e organico“, già noto anche per cuffie e giradischi, ha annunciato un nuovo prodotto di qualità dedicato all’ascolto, rappresentato dallo speaker Get Together 2XL, evoluzione top del modello standard dello stesso brand, varato in precedenza.

Esteriormente, lo speaker Get Together 2XL (45 x 17 x 17 cm, per 5.7 kg) si conferma attento alla sostenibilità grazie a uno chassis realizzato in alluminio, silicone Regrid (ottenuto dagli scarti di silicone post produzione e processo), tessuto proprietario (combinando PET, cotone e canapa riciclati) e bambù: l’insieme è impermeabile agli agenti atmosferici secondo lo standard IP65 che ne consente l’uso tranquillo all’aperto, vicino la piscina o addirittura sulla spiaggia.

Qui lo speaker Get Together 2XL anima la festa grazie ai 60 watt di potenza: questi ultimi sono emessi grazie a un assetto che prevede un tweeter e quattro woofer, ideali per assicurare, assieme a due radiatori passivi, alti nitidi, medi puliti e bassi profondi. Se non bastasse, si può ricorrere all’equalizzazione del prodotto, che mette a disposizione vari preset, tra cui Acustic, Bass Boost e Marley Signature Sound.

Il collegamento con la sorgente avviene con un ingresso AUX o, senza cavi, col Bluetooth 5.0: tra le porte, vi è una USB Type-A e una USB Type-C che serve anche per la ricarica col beneficio della ricarica rapida – del tutto in meno di due ore – ottenuta combinando il cavo Type-C a C con fibre Marley Premium (poliestere da riciclo) e il caricatore GaN (al nitruro di gallio) da 65W. Da notare che lo speaker in questione, accreditato di un’autonomia superiore a ben 20 ore per animare le feste senza rimanere muti sul più bello, supporta anche la carica inversa.

Secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda nelle scorse ore, sarà possibile comprare lo speaker Get Together sullo store ufficiale di The House of Marley al prezzo di 499.99 dollari.