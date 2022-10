Garmin: ufficiali i nuovi smartwatch di lusso della serie Garmin Marq 2

Ascolta questo articolo

Il brand americano Garmin, dando un degno erede allo smartwatch Marq, ha annunciato il successivo Garmin Marq 2, sostanziato in 5 nuovi luxury tool watch, accomunati da affidabilità senza eguali, tecnologie all’avanguardia, e materiali pregiati.

Nello specifico, i nuovi Garmin Marq 2 sono afferenti ai modelli Athlete (lunetta 3D in ceramica con trattamento DLC, cinturino silicone aerato con fibbia ad ardiglione, peso 85g, monitoraggio sforzo via Real-Time Stamina, tenere il ritmo della corsa via PacePro, definizione dello sforzo idoneo a sostenere la giornata via Training Readiness,1.950 euro), Adventurer (92 g, cinturino in silicone nero o misto in gomma FKM e pelle italiana, NexFork per la distanza dall’incrocio successivo, mappe multicontinentali integrate TopoActive in tandem con la lunetta provvista di scala topografica incisa in bassorilievo con i punti cardinali a 360°, 2.250 euro), Aviator (bracciale in titanio spazzolato temprato, cinturino in silicone nero o con microregolazioni e scatto déployante, lunetta con inclusione in ceramica nera, info sul meteo come MOD, TAF e METAR, e sul volo, come Nearest e Direct-to navigation, 2.550 euro), Captain (87g, lunetta con timer di regata e inclusione in ceramica blu, pulsante in titanio stile chrono, cinturino in silicone blu o nylon rigato con trama jacquard weave 3D e fibbia ad ardiglione, programmi di allenamento ad hoc, come kayak, kitesurf, kiteboard, paddleboard, windsurf e stand-up, e alert/avvisi su maree et similia, 2.350 euro), e Golfer (87g, cinturino in silicone verde o nylon jacquard weave 3D verde tritone, titanio per la lunetta – provvista delle 18 buche incise – con inclusione in ceramica verde, Green Contours per conoscere le specifiche degli oltre 42.000 campi precaricati, funzioni PinPointer per la posizione della batteria nei colpi ciechi e Virtual Caddie che suggerisce il ferro adatto tenendo conto di direzione e velocità del vento, 2.350 euro).

Passando agli elementi comuni, con una cassa, impermeabile sino a 10 atmosfere, da 46 mm realizzata in titanio di grado 5, i nuovi smartwatch Garmin Marq 2 prendono spunto dal Pixel Watch per la bombatura del vetro zaffiro, che protegge il display AMOLED touch da 1.2 pollici, provvisto dell’Always on e risoluto a 390 x 390 pixel: ad ancorare i wearable al polso sono cinturini da 22 mm con sistema sgancio rapido QuickFit in diversi materiali, tra cui il nylon con lavorazione 3D, senza cuciture, jacquard weave premium, la pelle italiana, la gomma FKM, il silicone, o, per far pendant con la cassa, il titanio.

Molto apprezzato dagli utenti, è presente il localizzatore GPS multi-banda, a doppia frequenza (L1 ed L5), con l’ausilio della tecnologia proprietaria SatIQ che, a seconda dell’ambiente, che sia più aperto o più chiuso (come un bosco, ad esempio), consiglio la modalità del GPS idonea a garantire una precisione ottimale. Lo storage è da 32 GB, e sono presenti le connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Sul piano della batteria, i Garmin Marq 2 si caricano tramite una base magnetica e, portati in modalità smartwatch, assicurano sino a 16 giorni di autonomia. Passando alle funzionalità, sono di routine il rilevamento del sonno, dello stress, il monitoraggio della respirazione e, mediante i sensori dorsali, della frequenza cardiaca, all’insegna di parametri utili a stimare il livello di energia del corpo, o Body-Battery. In seguito, mediante un aggiornamento, arriverà anche la funzionalità nota come “Jet Lag Adviser” che, attingendo ai parametri dell’utente, tra cui quelli relativi al sonno, stilerà un programma, a base di esercizio fisico e riposo, utile ad attenuare gli effetti del jet-lag.