Garmin: ufficiale il rugged watch Instict Crossover per l’outdoor

A circa un mese di distanza dal varo degli smartwatch Marq 2, il brand americano Garmin ha annunciato il nuovo smartwatch Crossover (549,99 euro), all’interno della gamma Instict dedicata all’outdoor, quale erede del modello Instict 2 introdotto a Febbraio.

Il nuovo smartwatch ha una cassa (45x45x16,2mm per 65 grammi) corazzata, come da certificazione MIL-STD-810, impermeabile sino a 10 atmosfere, con un rivestimento in polimeri rinforzati mentre la ghiera, secondo le versioni, può essere in polimeri fibrorinforzati o in acciaio inossidabile. La calotta, invece, è in generale in vetro rinforzato chimicamente: la versione Solar (599,99 euro) ha però la lente in Power Glass.

Da segnalare che la versione Solar è presente anche in variante Tactical (649,99 euro), per le operazioni tattiche sul campo e gli impieghi militari, con GPS dual format, modalità Stealth (interruzioni di tutte le comunicazioni wireless), visione notturna, e kill switch (rapida cancellazione di tutti i dati). Tutte le versioni hanno lancette rese visibili anche al buio dal nuovo materiale di rivestimento che ha sostituito il trizio, ovvero il Super-LumiNova: tali lancette si fanno da parte quando è necessario far leggere i dati sul sottostante display Memory-In-Pixel transflettivo monocromatico da 0,9″ risoluto a 176×176 pixel, con trattamento antiriflesso e, grazie alla funzione di autocalibrazione e al RevoDrive, promettono una misurazione sempre precisa del tempo.

Il cinturino, da 22 mm, è in silicone. L’interno, assieme a 64 MB di memoria, ospita il classico trittico di sensori quali altimetro, barometro, bussola elettronica a 3 assi, e implementa il Multi-GNSS grazie al quale si possono beneficiare di funzioni come il punto di riferimento, il ritorno sui propri passi (TracBack) e l’invio ai contatti selezionati della propria posizione in caso di emergenza. Attento al tracking delle attività sportive (es. via età fitness, tempi di recupero, misurando il VO2 Max), il Garmin Instict Crossover si occupa anche del benessere, misurando la saturazione dell’ossigeno nel sangue (Pulse Ox), senza trascurare il sonno, lo stress, l’indice di energia corporea Body Battery e, ovviamente, il tracking della frequenza cardiaca.

Capace di sincronizzare i propri dati via Bluetooth con lo smartphone grazie all’app Garmin Connect, personalizzabile nell’uso grazie a quanto scaricabile da Connect IQ, l’Instict Crossover riceve anche le notifiche e supporta i pagamenti via Garmin Pay: il modello classico assicura 111 ore di autonomia usando il GPS, potendo arrivare a 28 giorni con le sole funzionalità tipiche di uno smartwatch. Nelle stesse condizioni, il modello con carica solare prolunga a 553 ore l’uso con il GPS e a 70 giorni l’uso in modalità smartwatch.