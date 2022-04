Garmin Tactix 7 series: ufficiali gli smartwatch per le attività estreme

A un ritmo di quasi due annunci al mese, proseguono le presentazioni, da parte della statunitense Garmin, di smartwatch premium con l’arrivo, dopo i modelli per aviatori e amanti di immersioni/surf, della nuova serie di wearable Garmin Tactix 7, dedicati non solo a chi ama coltivare il proprio benessere, ma anche a coloro che adorano le attività sportive, il consueto uso quotidiano, o mettersi alla prova in attività outdoor estreme.

i Garmin Tactix 7 si dividono in 3 modelli, standard (1.099,99 euro), Pro (1.299,99 euro) e Pro Ballistics (1.599,99 euro). Ad accomunarli è la presenza di una cassa da 51 mm, impermeabile sino a 100 metri di profondità, praticamente resistente a tutto (MIL-810G): in zona ore 12 vi è una torcia multi-LED (per inviare segnali con luce bianca o verde) mentre, lungo il perimetro, vi sono 5 pulsanti, nonostante sia touch, dietro il vetro zaffiro, il display da 1.4 pollici, risoluto a 280 x 280 pixel, di tipo transflettivo, con always on.

Dotato di resistenti anse in metallo, il Tactix 7 adopera il titanio per la lunetta e, rivestito da DLC (a base carbonio) di color nero, il fondello, sul quale campeggia il sensore PulseOX, che calcola il livello di ossigeno nel sangue, e il cardiofrequenzimetro. Grazie a tali elementi, ma anche al GPS (Glonass-Galileo) ed agli altri sensori quali altimetro barometrico, accelerometro, giroscopio, termometro e bussola, si ottengono riscontri in diverse attività sportive (climbing, trail running, camminata, ciclismo, corsa, nuoto. canottaggio, escursioni, golf, surf, indoor, etc) con un sistema di suggerimenti calibrati sulla base del carico di allenamento fissato (training load) o tenendo conto del livello di forma (training status by Firstbeat). Ancora sul versante sportivo, sono integrate le mappe a colori di circa 42mila campi da golf (CourseView) e quelle delle piste da sci (SkiView, con annessi pendii). Sul piano più in generale del benessere, figurano il monitoraggio del sonno, dello stress, e del ciclo mestruale. In ottica genericamente, smart, il device mette a disposizione l’NFC, per i pagamenti col Garmin Pay.

Per le attività estreme, la funzione Jumpmaster aiuta chi si cimenta nel paracadutismo, mentre chi vola troverà certo supporto nelle funzioni avioniche tipiche di Garmin (mappe aeroportuali, radar NEXRAD con rappresentazioni grafiche dei movimenti atmosferici, bollettini meteorologici METAR/TAF). Per attività di tipo tattico sul campo, la modalità Stealth spegnerà GPS e comunicazioni wireless (Bluetooth e Wi-Fi) per non farsi rilevare, mentre la modalità Kill Switch cancellerà tutti i dati dalla memoria (da 32 GB, ideale anche per stoccare 2.000 canzoni), la funzione Dual-Position mostrerà le coordinate secondo due sistemi diversi (angolari e, per i militari, UTM MGRS9) in un’unica schermata, e la compatibilità con i comunicatori satellitari InReach di Garmin permetterà comunicare anche in assenza del segnale telefonico.

La versione Garmin Tactix 7 Pro sostituisce il cinturino siliconico del modello standard con uno in nylon e adopera la tecnologia di ricarica solare Power Sapphire che gli permette di portare a 37 i giorni d’autonomia in modalità smartwatch (contro i 28 giorni del modello base): in più, sono presenti altre attività sportive (sci di fondo, alpinismo, MBT, climbro, i waypoint dedicati all’attività venatoria). Non manca neanche un’accortezza sul versante securtivo, con l’invio automatico della posizione nel caso vengano rilevate cadute o incidenti.

La variante Garmin Tactix 7 Pro Ballistics, sempre con carica anche solare, spicca per la funzione appunto chiamata Ballistics, che supporta il puntamento a lungo raggio tramite l’integrazione di un calcolatore balistico.