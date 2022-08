Garmin Enduro 2: ufficiale lo smartwatch corazzato per l’outdoor

Ascolta questo articolo

Battezzato il mese di Luglio con un nuovo ciclocomputer, il marchio americano Garmin ha messo il timbro anche sul mese di Agosto, con lo smartwatch rugged Garmin Enduro 2, compatibile con gli smartphone Android e iOS, proposto sullo store ufficiale per la cifra di 1.099.99 euro.

Ancorato dal pulso da un cinturino in nylon Ultrafit da 26 mm, il nuovo smartphone corazzato di Garmin ha uno chassis (51x51x15,6 mm per 70 grammi) rivestito in polimeri fibrorinforzati, con un fondello in titanio (come anche la ghiera) e una lente protettiva Power Sapphire che lascia passare la luce del Sole per contribuire all’autonomia, assieme alla tecnologia SatIQ (GPS multibanda nelle foreste o presso edifici alti, o a bassa potenza negli spazi ampi), stimata in 46 giorni (sfruttando la ricarica solare, che scendono a 150 ore con il GPS.

Impermeabile sino a 10 atmosfere, il Garmin Enduro 2 presente un display memory in-pixel transflettivo a colori sensibile al tocco da 1,4″, risoluto a 280×280 pixel, con trattamento anti riflesso: il dorso presenta i sensori per monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue (Pulse Ox): non manca la capacità di tener sotto controllo lo stress, la respirazione, il livello di energia del corpo, stimando l’età della forma fisica.

Ovviamente abile nel tracciare le attività fisiche, il Garmin Enduro 2 mette a disposizione le mappe topografiche TopoActive e quelle per le piste da sci: grazie alla funzione “Passo medio calcolato sulla pendenza” rende l’idea di quale sarebbe l’andatura su un terreno pianeggiante, nel mentre si affronta un terreno con pendenza variabile. “Automatic rest timer” annota le pause durante le gare di corsa, mentre “Visual race predictor” sulla base della forma attuale prova a stimare il ritmo per le prossime gare di corsa. “NextFork” notifiche quando, su un sentiero, incontreremo il prossimo incrocio: non meno importante, per chi si muove in outdoor, è il fatto che la torcia a LED sia due volte più potente che sul Fenix 7X, con anche la luce rossa per farsi vedere in strada dagli automobilisti.

Grazie ai 32 GB di memoria è possibile ascoltare la propria musica senza ricorrere alle app musicali (via Wi-Fi), laddove l’NFC con Garmin Pay permette di pagare gli acquisti contactless.