Garmin Edge Explore 2: ufficiale il nuovo ciclocomputer, migliorato e compatibile con le e-bike

Dopo aver stupito con l’esclusivo modello Edge 1040, il brand americano Garmin ha deciso di allargare la platea degli utilizzatori dei suoi ciclocomputer attraverso un nuovo modello, il Garmin Edge Explore 2, più accessibile, disponibile anche in versione con supporto Edge Power Mount (già nel kit, o acquistabile a parte) che consente di ricaricare il ciclocomputer mentre si pedala.

Il nuovo Garmin Edge Explore 2, impermeabile secondo il grado IPX7, ha uno schermo da 3 pollici risoluto in 240 x 400 pixel, ben leggibile sotto la luce viva del sole, usabile con facilità anche con le mani guantate o sotto la pioggia, sul quale si possono collocare widget, app, campi dati di vario genere scaricati dal Connect IQ store: i suoi 16 GB di storage integrati permettono di ospitare 200 ore di cronologia, 100 percorsi, 200 posizioni.

In tema di sensoristica, oltre all’accelerometro, la presenza ora di un altimetro barometrico permette di sfruttare la funzione CrimbPro (consultare graficamente e con numeri le pendenze da affrontare, il numero delle salite previste, la velocità verticale istantanea in metri / h) e di monitorare il VO2max grazie alla sincronizzazione dei valori via Physio TrueUp (ottenuta con un recente aggiornamento dell’app Garmin Connect). Il GPS è rimasto e ora supporta Glonass e Galileo come reti di posizionamento.

Il nuovo ciclocomputer Garmin Edge Explore 2 è compatibile con le e-bike e, in tal modo, offre l’accesso a dati come il livello di assistenza, lo stato della batteria, la carica residua, e la stima dell’autonomia rimanente. Rispetto al primo modello, la batteria del Garmin Edge Explore 2 ora assicura un’operatività più estesa, pari 24 ore in risparmio energetico, o a 16 ore di uso intenso (vs precedenti 12).

In tema di funzionalità sportive, sono presenti mappe precaricate ad alto contrasto, con i profili strada, fuoristrada, indoor, che aiutano a trovare i punti di interesse ed a evitare strade e percorsi troppo popolari o trafficati: ci sono sempre le indicazioni turn-by-turn con avvisi in caso di curve pericolose e la possibilità di sospendere gli alert di fuori percorso per esplorare i dintorni.

In tema di sicurezza, è prevista la compatibilità con i sistemi satellitari InReach, la messaggistica di gruppo GroupTrack per quando i compagni di pedalata non sono più in vista, il messaggio d’emergenza con coordinate inviato a contatti predefiniti in caso di incidente, e il supporto ai dispositivi Varia (es. il radar con luce di segnalazione RCT715). Nel caso ci si fermi, scatterà l’allarme nell’eventualità la bici si muova o venga spostata.

Per rimanere connessi col mondo, la funzione di Condivisione Evento Live permette di interfacciarsi con familiari e amici a casa, mentre sul ciclocomputer arriveranno notifiche di messaggi e chiamate: a questi, nel caso di associamento con device Android, si potrà rispondere con messaggi predefiniti. In tema di prezzi, il Garmin Edge Explore 2 costa 299.99 euro che salgono a 399.99 col supporto alimentato (che, da solo, costa 129.99 euro).