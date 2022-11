Garmin Bounce: ufficiale lo smartwatch per bambini con LTE e GPS

Ascolta questo articolo

Reduce dal fresco lancio del wearable Instinct Crossover, il brand statunitense Garmin, da oltre trent’anni attivo nelle tecnologie di geolocalizzazione, si è cimentato nel ripopolare il suo assortimento di indossabili dedicati ai bambini che, ora, oltre ai già noti Vivofit Jr. 3 e Vivofit Jr. 2 (prezzati rispettivamente a circa 85 e 59 euro su Amazon), ora comprende anche il Garmin Bounce.

Il Garmin Bounce ha uno chassis colorato nelle tonalità nero, lilla, verde, realizzato in plastica rigida, ancorato al polso da un cinturino in silicone, impermeabile sino a 5 atmosfere in modo da poter tracciare anche il nuoto: il display di cui è dotato è a colori, grazie a un LCD da 1.3 pollici risoluto a 240 x 240 pixel. Di base, il wearable annovera funzioni intelligenti basiche, come il cronometro, il poter impostare timer e allarmi, una modalità non disturbare per quando si studia o si è a scuola, e la facoltà di schedulare i promemoria per le attività domestiche.

Sul piano dello sport, il Garmin Bounce supporta diverse attività come camminare, andare in bici, correre, e appunto il nuotare in piscina, motivando i bambini a far movimento con escamotage quali le sfide di squadra. Ovviamente, non mancano alcuni tracciamenti relativi al benessere, stante la capacità di registrare vari dati sulla salute, il sonno, e i passi compiuti.

Grazie al GPS, il Garmin Bounce permette ai genitori, con un account Garmin attivo e l’app Garmin Jr installata sul proprio smartphone, di conoscere il tempo reale la posizione del pargolo, ma anche di tracciare, come geofencing, dei perimetri di sicurezza, uscendo dai quali, parte una notifica consultabile dall’adulto sul proprio device. Tramite l’LTE, che però richiede un abbonamento mensile di 10 dollari o 11 euro, il wearable permette al bambino che lo indossa di inviare sia un’eventuale richiesta di aiuto con annessa posizione al contatto sicuro registrato, che di scambiare messaggi di testo o audio con i genitori o i tutori: volendo, purché siano stati inseriti in una whitelist, è possibile messaggiare anche con alti utenti in possesso di un Garmin Bounce.

In tema di autonomia, lo smartwatch Garmin Bounce promette, a carica completa, un paio di giorni di autonomia: attualmente può essere acquistato negli USA, sul sito ufficiale del brand, al prezzo di 149.99 dollari, pari a circa 144 euro.