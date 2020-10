Vivofit jr 3: ufficiale lo smartwatch per bambini targato Garmin

Dopo aver attenzionato gli adulti con i modelli Venu Sq, l’americana Garmin, ormai sempre più focalizzata sulle tecnologie indossabili, si è occupata anche dei più piccoli, con lo smartwatch per bambini vívofit jr. 3, degno prosecutore del modello precedente, uscito nel 2017, e quindi piuttosto datato.

Garmin vivofit jr 3 presenta uno chassis robusto, impermeabile (sino a 50 metri) e quindi utilizzabile anche in spiaggia o a bordo vasca, di foggia squadrata, volto a ricordare un po’ i wearable degli adulti, dai quali si distingue per l’assenza delle notifiche e per la presenza di funzioni dedicate al target giovane, come nel caso del widget (ICE) che permette, alla bisogna, di interpellare i contatti d’emergenza. Non mancano i quadranti scaricabili, per personalizzare il display transflettivo a colori, da 14,11 x 14,11 mm, risoluto a 112 x 112 pixel, con trattamento anti riflesso: ancora in ottica di customizzazione, è possibile variare il cinturino siliconico, con altri modelli comprati a parte (29,99 euro),

Il proposito che accompagna anche la terza iterazione del vivofit jr di Garmin è quello di mantenere i pargoli in forma, abituati a corrette routine: in tal senso, via accelerometro, misura i passi fatti, i minuti di attività raggiunti, e la qualità del sonno (in modo da appurare, ad es. se trascorrano troppo tempo davanti a un display).

Raggiunti determinati obiettivi, i piccini, utenti del Garmin vivofit jr 3, possono partecipare a dei mini giochi, a dei quiz educativi, e sbloccare nuovi livelli in tandem con i personaggi cui è dedicato il loro orologio (La Sirenetta o una principessa Disney per le bambine, Black Panther o Iron Man per i maschietti), popolando il relativo album di avventure sull’app Garmin Jr (in modalità bambino).

La stessa app, sullo smartphone dei genitori, permette agli stessi di controllare i traguardi conseguiti dai piccini, di impostare loro dei promemoria (es. per fare i compiti) a suon di icone per chi non sappia ancora leggere, e di fissare dei lavoretti domestici (es. badare al fratellino più piccolo, rimettere a posto la cameretta) da svolgere: è anche possibile coinvolgere i propri bambini sfide familiari toe-to-toe (chi fa più passi in 2 minuti).

Autonomo per circa 1 anno, grazie alla batteria a bottone CR2025, disponibile anche in variante neutra, con i vivaci colori Lilac Floral, Blue Stars, Digi Camo, lo smartwatch Garmin vivofit jr 3 è schedulato per l’arrivo in commercio in tempo per i regali natalizi, al prezzo di 89,99 euro.