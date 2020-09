Garmin Venu Sq: design diverso, tante funzioni sportive, smart e salutistiche

Anche nel caso del nuovo smartwatch della texana Garmin, il Venu Sq, i rumors dei giorni scorsi si sono rivelati piuttosto attendibili, confermando per il wearable a stelle e strisce l’abbandono del form factor circolare del precedente modello visto a IFA 2019, in favore di un design squadrato ma ingentilito.

Venu Sq (40.6 x 37 x 11.5mm, per 37.6 grammi), presente anche come modello (Music Edition) con storage fisico locale per riprodurre la propria musica (via cuffiette Bluetooth) senza dover ricorrere al join con lo smartphone, o ai servizi di music streaming supportati (Deezer, Amazon Music, Spotify), esibisce – sotto un vetro Gorilla Glass 3 – un elegante touchscreen IPS da 1.3 pollici, risoluto a 240 x 240 pixel, circondato da una ghiera in alluminio anodizzato, che continua con uno chassis, impermeabile sino a 50 metri, realizzato in un polimero rinforzato. Presenti di lato due pulsanti fisici, i cinturini, da 20 mm, sono realizzati, invece, in un morbido silicone.

Il dorso ospita un sensore per misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue grazie alla tecnologia Pulse OX, ed uno ottico (Elevate) per registrare 24/7, quindi anche di notte, con tanto di allarme in caso di valori anomali, la frequenza cardiaca: l’attenzionamento del sonno, in questo modello, non rileva solo la fase più profonda e quella più leggera, ma anche il numero di respiri per ciascuna.

Ancora in ottica salutistica, vi è il rimando a idratarsi, quello che indica il livello di stress guidando in 4 attività di respirazione per rilassarsi, il punteggio Body Battery che, indicando il livello d’energia del corpo, scagliona gli allenamenti alternandoli con dovuti momenti di riposo, e la registrazione del ciclo mestruale: addirittura, come gli ultimi Apple Watch, la combinazione di Live Track e Incident Detection, rilevando un incidente o una caduta, permette di inviare ad alcuni numeri d’emergenza la posizione dell’utente, condivisa in tempo reale o, premendo un pulsante, un messaggio contenente una “Richiesta (di) assistenza“.

Sul versante sportiveggiante, è possibile attenzionare 20 attività sportive, tra cui camminata (con distanza percorsa e passi fatti, via GPS con Galileo/Glonass), corsa, nuoto, yoga, ciclismo, pilates, step, ellittica, etc, scaricando nuovi allenamenti gratuiti dallo store Connect IQ, con l’allenatore virtuale free “Garmin Coach” pronto a fornire utili consigli per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati.

Non mancano, nel nuovo smartwatch Venu Sq, le funzionalità meramente smart, come il settaggio dei promemoria, il pagamento contactless via Garmin Pay ed NFC, la ricezione di notifiche per SMS e chiamate in arrivo, ma anche dalle app di social e di messaggistica (cui, per i device Android associati, si potrà anche rispondere). Capitolo autonomia: in funzione solo smartwatch, Venu Sq copre tranquillamente i 6 giorni di operatività, che scendono a 14 ore col GPS, ed a 6 ore aggiungendoci anche l’ascolto musicale.

Già acquistabile in forma scontata su Amazon, Venu Sq può essere comprato anche sullo store ufficiale del marchio, ove la versione base, priva di memoria locale, può essere acquistata, nelle nuance Shadow Grey Slate, White Light Gold, Orchid Metallic, a 199.99 euro, mentre la Music Edition, predisposta nelle colorazioni Black Slate, Navy Light Gold, Light Sand Rose Gold, Slate Moss, si acquista a 249.99 euro.