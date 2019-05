Galaxy Fit-e (in attesa del fratello maggiore Galaxy Fit) è già acquistabile in Italia

All’ultimo Mobile World Congress 2019 di Barcellona, Samsung è stata piuttosto avara di novità, essendosi limitata a far visionare prodotti, come gli smartphone Galaxy S10, lo smartwatch Galaxy Watch Active, e gli auricolari Galaxy Buds, che aveva già anticipato qualche giorno prima all’Unpacked 2019.

Per fortuna, il colosso di Seoul si è fatto perdonare, seppur in ritardo, lanciando – in modo rocambolesco – i nuovi fitness tracker Galaxy Fit-e e Galaxy Fit (già vagamente rumoreggiato in terra spagnola), animati dall’apposito firmware Realtime OS (ovvero TizenRT).

Il Galaxy Fit-e, cadenzato con leggeri in nero, giallo, e bianco, ha uno chassis (15 grammi) capace di reggere immersioni sino a 50 metri (5 atmosfere), comunque molto resistente anche contro gli urti, o gli sbalzi termici e pressori, come dimostrato dalla certificazione MIL-STD-810G: aderendo al polso con un cardiofrequenzimetro, mostra – verso l’alto – un longilineo (0.74 pollici) display PMOLED monocromatico, sul quale vengono visualizzate (senza poter rispondere) le notifiche dello smartphone (connesso via Bluetooth 5.0), i dati dei movimenti, ed il rilevamento del sonno. All’interno, 10 giorni di funzionamento vengono garantiti, al processore Cortex M0 messo in tandem con 128 KB di RAM e 4 MB di storage, ad ogni ricarica della batteria, pari a 70 mAh.

Il più evoluto Galaxy Fit (23 grammi), redatto nelle colorazioni argento e nero, ma sempre molto resistente (MIL-STD-810G), permette di rilevare automaticamente i movimenti e l’andamento del sonno, in quanto dotato di giroscopio e accelerometro e, incrociando i dati in questione con quelli del cardiofrequenzimetro, fornisce anche indicazioni sul livello di stress. Il display, a colori, leggermente più grande del precedente (0.95”), di tipo AMOLED, permette anche di rispondere alle notifiche dallo smartphone (anche qui connesso col BT 5.0): al di sotto, l’hardware più impegnativo, formato da 2 MB di RAM e da uno storage da 32 MB abbinati al processore Cortex M33F, stressa maggiormente la batteria che, pur portata a 120 mAh, offre “solo” una settimana d’autonomia, potendosi comunque ricaricare anche via wireless, magari ricorrendo all’S10.

I due fitness tracker in questione, trapelati “per errore” su uno store portoghese, con tanto di prezzi indicativi per i pre-ordini (39.90 euro nel primo caso, 99.90 nel secondo), hanno iniziato a far capolino ufficialmente anche sullo store italiano di Samsung: il Galaxy Fit-e, in particolare, è prezzato a 39 euro, disponibile per l’acquisto (anche via PayPal), mentre il Galaxy Fit non ha ancora una pagina dedicata.