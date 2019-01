Fotografia a sviluppo istantaneo: al CES 2019 di scena anche Polaroid e JollyLook

Molto spesso, anche le più grandi innovazioni hi-tech difettano di personalità e, nel tentativo di guadagnarne, guardano al passato. Da ciò, il passo verso il fascino retrò della tecnologia è breve e, mai come quest’anno, ciò si è evidenziato al CES 2019, ove la fotografia è stata declinata all’insegna dell’instant printing, con le proposte di Polaroid e JollyLook andate ad aggiungersi a quelle di Kodak.

L’americana Polaroid, ormai pienamente al passo con i tempi, già ad IFA 2018 aveva anticipato la sua nuova fotocamera istantanea, nota come Polaroid OneStep+: al CES 2019, gli utenti, installando l’app per smartphone Polaroid Originals, hanno potuto testare la nuova instant camera sfruttandone varie funzionalità, come lo scatto da remoto, la doppia esposizione, ed i nuovi filtri cinematografici colorati o in bianco&nero.

Oltre a tale prodotto, Polaroid ha presentato due articoli fotografici della serie Mint, accomunati dallo stampare senza l’inserimento di cartucce ed il conseguente uso di inchiostro, grazie alla tecnologia “ZINK-Zero Ink“ che prevede l’impressione termica di una speciale carta fotografica. Di questi, la Polaroid Mint Instant Digital Camera – abilitata anche ai selfie via apposito specchietto – è una fotocamera verticale che, realizzato lo scatto, lo memorizza nelle schedine microSD, o lo stampa in formato 2×3 su speciali cartoline adesive. Polaroid Mint Digital Pocket Printer, in pratica, è lo stesso prodotto al netto della sezione fotografica, assente: di conseguenza, grazie al Bluetooth, si occupa di stampare – allo stesso modo – le foto dallo smartphone.

Grazie alla leggera (5 kg per 120 x 120 x 120 mm) stampante 3D PlaySmart (449 euro, per UK ed Europa), poi, il concetto di stampa istantanea di Polaroid ha abbracciato le 3 dimensioni, con un gadget dotato di display da 5 pollici, comandabile anche via app grazie al Wi-Fi, in grado di importare e scaricare (sulla ROM da 2 GB, anche da periferiche USB o schedine SD) modelli tridimensionali, stampati poi in polimero PLA.

Dalla società ucraina Jollylook, infine, è arrivata l’economica (59 euro) ed ecologica (chassis in cartone riciclato rivestito di vilpelle impermeabile) Jollylook Camera (85 x 127 x 48 mm), una fotocamera che, nel meccanismo a soffietto tipico delle Folding, basato su un otturatore (a 3 tempi) mosso a molla e con espulsione delle foto via manovella, e nelle colorazioni usate (nero, oro, e rosso), ricorda le fotocamere di inizio ‘900: a parte il fascino vintage, ravvisabile anche nell’ampia scelta di diaframmi (6), distanze per la messa a fuoco (4), e nella presenza del foro stenopeico, la Jollylook Camera si dimostra anche moderna (supporto, nella stampa istantanea, alle pellicole Fujifilm Instax Mini) ed anticipatrice dei trend attuali (in virtù dei filtri polarizzati colorati).