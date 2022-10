Fossil Gen 6 Wellness Edition: annunciato con Wear OS 3 di serie

Ascolta questo articolo

Poco più di un anno fa, il brand americano Fossil presentò la serie di smartwatch Fossil Gen 6, arricchitasi nel Giugno 2022 anche di una versione ibrida. Proseguendo nell’esplorare il potenziale di questa serie, l’azienda texana acquartierata a Richardson, nelle scorse ore, ha presentato anche la Wellness Edition del Fossil Gen 6.

Il “nuovo” wearable Fossil scende in campo con un design più essenziale conferito alla cassa da 44 mm, redatta nei tre modelli alternativi in acciaio color argento, con placcatura ionica nera, e in acciaio oro rosa, impermeabile sino a 3 atmosfere, con pulsanti configurabili. Sul display always on da 1,28”, assieme ai già noti quadranti, fa il suo esordio la nuova watch face esclusiva ad hoc Wellness Gauge, ma anche l’interfaccia rinnovata del sistema operativo Wear OS 3 (con Play Store per accedere ad app preferite come Alexa, Facer, Spotify, YouTube Music) che porta con sé un rinnovato sistema di navigazione, ma non solo.

Animato dal processore Snapdragon Wear 4100+ di Qualcomm con 1 GB di RAM e 8 GB di storage, provvisto delle connettività senza fili Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, sempre con ricarica rapida (con disco magnetico e USB con 4 spinotti), ancora con l’NFC e il GPS, lo smartwatch Fossil Gen 6 Wellness Edition conserva funzioni salutistiche come il monitoraggio h24 della frequenza cardiaca, oltre a quello del sonno e alla registrazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. A questo “giro”, però, vengono integrate ulteriori funzionalità di supporto al benessere e alla salute.

Nello specifico, il Fossil Gen 6 Wellness Edition è capace di registrare le zone di frequenza cardiaca, stima il valore VO2 Max, ovvero la massima quantità di ossigeno bruciata “nell’unità di tempo per contrazione muscolare” (parametro utile a valutare la salute del sistema cardiovascolare, ma anche per fissare un modo ottimale gli obiettivi prestazionali e di fitness, e per conoscere il reale livello di forma fisica). In più, la Wellness Edition del Fossil Gen 6 rileva i movimenti e in questo modo, rendendosi conto che è iniziata un’attività di allenamento, comincia a monitorarlo in automatico, mentre la nuova app Wellness riesce nell’impresa di ottimizzare i consumi della batteria nel mentre si monitorano comunque i parametri chiave. Quanto misurato, ovviamente, può poi essere sincronizzato con la companion app Fossil Smartwatches di fresca rivisitazione, per consultarne metriche e analisi, e altro.

L’acquisto del Fossil Gen 6 Wellness Edition sarà possibile dal 17 Ottobre nei negozi Fossil e sullo store online istituzionale, secondo un listino di 299 euro, con i cinturini in silicone da 20 mm invece prezzati ciascuno a 25 euro.