Fossil Gen 6 Hybrid: ufficiali gli smartwatch ibridi con Alexa e la misurazione dell’SpO2

A un anno di distanza dai modelli base della 6a generazione, il marchio texano Fossil Group ne ha annunciato le versioni ibride, che giungono a 3 anni di distanza dai suoi ultimi segnatempo dalle forme classiche e dalle funzioni smart.

I nuovi wearable Fossil Gen 6 Hybrid, già presenti anche sul listino italiano del marchio, sono realizzati in due differenti versioni stilistiche: la variante “Machine”, con una testure sulla ghiera che si ripete anche sui pulsanti spigolosi, prevista nelle palette nero, fumo, o silver, ha un telaio da 45 mm di diametro e adopera cinturini da 24 mm per polsi più grandi. La versione “Stella”, più piccola con i suoi 40.5 mm di diametro, ma anche più delicata nelle forme e con brillantini a doppia fila sulla ghiera rotondi come lo sono i pulsanti di controllo laterale, risulta personalizzata nelle tonalità Silver, Rose Gold e Two-tones: a livello di braccialetti, sfrutta cinturini da 18 mm.

Appunto in tema di cinturini, il costruttore ha messo a disposizione opzioni in pelle, tessuto, silicone e maglia metallizzata. A questo “giro”, i Fossil Gen 6 Hybrid integrano un microfono, che dà loro agio di supportare i comandi vocali verso l’assistente virtuale Alexa di Amazon, potendone sfruttare le routine per programmare impegni ma anche, ad esempio, per controllare la domotica.

C’è sempre un sensore per la frequenza cardiaca, anche se migliorato e più preciso, alla cui operatività s’aggiunge, mediante un sensore ad hoc, la possibilità di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Essendo versati nella cura della forma fisica, i nuovi Gen 6 Hybrid di Fossil non rinunciano alle funzioni di monitoraggio delle attività sportive e della salute. Proseguendo nel solco delle novità dei nuovi orologi ibridi di Fossil, vi sono quadranti personalizzabili, e un’interfaccia ridisegnata per inquadrare le anteprime di messaggi e chiamate, relativi alle notifiche ricevute dallo smartphone connesso in Bluetooth, in un layout circolare più coerente. A livello di app, rivista per Android e iOS, sarà possibile ottenere anche una carrellata giornaliera che sintetizzi a colpo d’occhio le proprie informazioni chiave.

Autonomi per circa 2 settimane, gli smartwatch Fossil Gen 6 Hybrid saranno in vendita dal 27 Giugno: in attesa di conoscere i prezzi italiani, il listino statunitense prevede un esborso a partire da 229 dollari preferendo cinturini in silicone o pelle, mentre saranno richiesti 249 dollari virando sui quelli metallici.