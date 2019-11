Fossil Hybrid HR: ecco lo smartwatch ibrido di lusso, con super autonomia

La texana Fossil Group, già attiva nel ramo wearable con gli smartwatch di brand famosi come Michael Kors, Kate Spade, Misfit, Skagen ed Emporio Armani, dopo la quinta generazione degli smartwatch autofirmati, torna ad occuparsi in proprio di questo settore con un inedito orologio ibrido, il Fossil Hybrid HR, dall’impressionante autonomia di 2 settimane.

Fossil Hybrid HR ha una scocca impermeabile sino a 3 atmosfere da 42 mm di diametro ed 11 mm di spessore, al cui interno, dietro le lancette fisiche con movimento meccanico, è posto un display da 27 mm di tipo e-ink, retroilluminato onde risultare leggibile anche di sera o notte, con quattro quadranti: all’interno di questi ultimi, l’utente può visualizzare le previsioni meteo, le notifiche dalle app, delle chiamate, o dei messaggini di testo, i dati delle attività sportive attenzionate (tra cui le calorie bruciate, i passi fatti, il battito cardiaco rilevato dal cardiofrequenzimetro sul dorso), ed un secondo fuso orario.

Dotato anche di Timer e funzione cronografica, come pure del monitoraggio del sonno, al suo interno il Fossil Hybrid HR dispone di un ovvio modulo Bluetooth, di una batteria da 55 mAh a carica rapida (da 0 a 100 in pressappoco un’oretta), ma non del GPS integrato o del modulo NFC per i pagamenti contactless: in compenso, risulta abilitato alla gestione della musica.

Lato software, Fossil Hybrid HR non dispone di Wear OS come sistema operativo, avendo optato per un firmware proprietario che, però, consente di instradare i dati salutistici raccolti verso la celebre app Google Fit, mentre la companion app Fossil Smartwatches, disponibile per Android/iOS, consente di selezionare le app da cui ricevere le notifiche, di abbinare funzioni specifiche alla pressione dei tasti laterali dell’orologio, e financo di cambiare la watchface del wearable.

Disponibile in ben 5 varianti, alcune delle quali in tandem con cinturini (silicone, acciaio, pelle) da 18 o 22 mm, l’orologio ibrido Fossil Hybrid HR può essere già comprato sull’e-store del brand, con listini compresi tra 199 e 219 euro.