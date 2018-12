Elephone W3, smartwatch low cost con 25 giorni di autonomia e funzionalità fitness

A inizio Dicembre, la cinese Elephone ha avviato le vendite, tramite il crowdfunding di Indiegogo, del suo nuovo medio gamma Elephone PX (249.99 dollari, cioè 219 euro), con doppia selfiecamera a pop-up, e – giusto nel corso delle attuali festività natalizie – ha comunicato l’avvio di un progetto simile inerente il suo nuovo smartwatch, l’Elephone W3.

Elephone Watch 3, alias W3, è uno smartwatch che, nel design, abbandona lo stile elegante del secondo modello, ufficializzato nel Marzo del 2016, per seguire quello degli Apple Watch, con cassa squadrata e, nella variante più sportiva (ve n’è anche una business, con aggancio magnetico), cinturino bucherellato a scopo traspirazione.

Lo chassis è impermeabile, con certificazione IP67, e ingloba frontalmente il display arcuato, leggermente curvo ai bordi (2.5D), da 1.33 pollici mentre, sul dorso, è presente un cardiofrequenzimetro.

All’interno, l’Elephone W3 propone una batteria da 180 mAh, caricabile magneticamente in 3 ore, al termine delle quali si ottiene un’autonomia, in stand-by, di 25 giorni, al netto delle feature smart: tra queste, sono presenti alcune funzionalità salutistiche, come il contapassi, il computo delle distanze percorse e delle calorie bruciate, ed il monitoraggio del sonno mentre, più da smartwatch tradizionale, risultano le opzioni per gestire le chiamate (è possibile rifiutarle) e le notifiche (leggere il testo degli SMS e di un’app da smartphone, associato via Bluetooth).

Sempre in tandem col proprio telefono intelligente, il wearable in questione può anche controllarne la riproduzione musicale e, con una torsione del polso, fungere da otturatore remoto. Al momento, Elephone W3, noto sul mercato anche come Elephone Watch 3, può essere acquistato (con spedizione globale gratuita), sempre su Indiegogo, in bundle con il medio-gamma Elephone PX, in un pacchetto prezzato a 279.99 dollari (circa 245 euro, cambio alla mano), o da solo, alla modica cifra di 39 dollari (pressappoco 34 euro, più o meno quanto una Xiaomi Mi band 3 che, però, è “solo” una fitness band).